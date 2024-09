La rinnovata Land Rover Discovery mostra le migliori prestazioni del motore diesel

Per tre decenni, la Discovery ha servito come cassetta degli attrezzi versatile di Land Rover, navigando lo spazio teso tra robustezza fuoristrada, lusso e finezza tecnica. ntv.de ha provato la nuova edizione diesel potente.

L'introduzione di Land Rover della nuova edizione diesel della Discovery inizia con un'overview storica. Quindi, partiamo per un viaggio nel primo modello della serie Discovery dipinto d'oro del 1990. Questa versione insolita a tre porte è apparsa un anno dopo il suo lancio iniziale. Sotto il cofano, il vintage Rover V8 ruggisce melodiosamente con una cilindrata relativamente modesta di 3,5 litri per un motore a otto cilindri. Il peso del veicolo è anche leggero per i mezzi fuoristrada, arrivando a poco meno di 1.9 tonnellate. Aggiungi a ciò l'accoppiamento con una trasmissione manuale a cinque velocità, il cui leva offre ancora un po' di resistenza. In qualche modo, è adorabile.

Il motore da 155 cavalli si mette in moto con un po' di rudezza, con i suoi 260 Newton metri che tirano le gomme in modo un po' esitante. L'ambiente della cabina in plastica sembra più un veicolo giapponese utilitario che uno britannico elegante, ma il sistema di aria condizionata affidabile rappresenta ancora il lusso, come lo era allora.

In termini di lusso, i produttori hanno raramente visto la "Disco," come gli addetti ai lavori la chiamavano affettuosamente, come un vero e proprio fuoristrada di lusso (c'è la Range Rover per quello). Certo, è assurdo, dati i prezzi. L'ultimo modello parte infatti da oltre 77.000 euro, in produzione dal 2017 con restyling intermedi. E con il diesel di alta gamma ora presente nella lineup, puoi aggiungere altri 5.000 euro alla fattura. E, purtroppo, questo mostro a sei cilindri e coppia (350 cv e 700 Newton metri) è piuttosto allettante. Perché? Perché conferisce ancora più regalità alle 2,3 tonnellate del 4x4. Mentre il modello base accelera smoothly nella fascia di velocità inferiore, la versione top è significativamente più animata.

L'avviamento del motore esita un po', nonostante un piccolo motore elettrico (ibrido mild) che spinge l'albero a gomiti. Ma una volta che si mette in moto, il motore da tre litri gira solidamente, superando i 100 km/h in soli 6,3 secondi. Non sembra impressionante oggi, ma la "Disco" è anche un peso massimo. Se ti chiedi del peso: ha un alto contenuto di alluminio e non ha un telaio a scaletta.

La "Disco" è un giullare di corte

Questa Land Rover è molto versatile. Lasciami presentare la Discovery: "Cosa posso fare per te?". Sì, il britannico unisce innumerevoli abilità. Trasportare fino a sette persone? Nessun problema. Stivare bagagli equivalenti a 2.500 litri? Certo. Trainare fino all'arrivo dei soccorsi? Facile, fino a 3,5 tonnellate. E poi conquistare terreni difficili? Il blocco differenziale posteriore e la riduzione a basso regime non sono un problema, e ci sono numerosi optional che rendono l'arrampicata su rocce un gioco da ragazzi. Ti costerà però altri 2.305 euro.

Siamo realisti - la funzione principale dei tradizionali 4x4 è nel traffico urbano. E lì, l'ampia "Disco" (4,96 metri di lunghezza) è particolarmente comoda, soprattutto sulle superfici stradali ora danneggiate dal ghiaccio di molte strade. Che la sospensione pneumatica sia controllata in modo adattivo non è una sorpresa.

La Discovery è diventata anche molto raffinata all'interno. Sono finite le giornate del plastica funzionale, sostituita da eleganti rivestimenti in pelle che si estendono oltre i sedili per adornare addirittura il cruscotto con cuciture in contrasto di lusso (opzionale). Una stretta ma elegante finitura in legno è disponibile su richiesta. Il sistema di infotainment esteso soddisfa le esigenze della generazione più giovane. Il touchscreen da 11,4 pollici nella consolle centrale invita a una facile navigazione. Notoriamente, gli ingegneri hanno saggiamente neutralizzato i suoni e le vibrazioni più fastidiosi dei vari "assistenti". Le funzionalità sono suddivise in tre cluster e possono essere personalizzate con precisione in base alle preferenze individuali.

All'interno della gamma di modelli, la Discovery si distingue come l'opzione più esotica in questa regione, non per mancanza di appeal nella piùALA Fusion, ma piuttosto per le sue dimensioni e prezzo. La nuova variante diesel ha solo aumentato l'attrattiva della Discovery, specialmente per coloro che apprezzano la coppia, ma viene a un prezzo più alto. Almeno è piuttosto economica, con un consumo medio di circa 8,5 litri per 100 chilometri. Purtroppo, c'è una brutta notizia per gli appassionati di V8: la Discovery ha ufficialmente detto addio a questo tipo di motore. Il downsizing ha raggiunto persino i robusti fuoristrada come questo.

La versatilità della Discovery si estende oltre i terreni accidentati, poiché si muove con disinvoltura nelle strade cittadine. Altri veicoli su questi percorsi urbani devono cedere il passo alla sua ampia dimensione e alla sua impressionante presenza.

