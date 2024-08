La rinegoziazione dei colloqui di tregua a Gaza è prevista per la prossima settimana.

Questo piano si basa sulle aree in cui si è raggiunto un consenso in precedenza e affronta i problemi rimasti in modo da consentire l'esecuzione immediata dell'accordo, come dichiarato in una nota della Casa Bianca, che è stata anche sostenuta dagli altri due mediatori, Qatar e Egitto.

Durante la sua visita a Beirut, Libano, il Ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty ha sottolineato che una tregua nella Striscia di Gaza è "fondamentale per avviare una soluzione nella regione e segnare l'inizio della de-escalation". Ha espresso ottimismo per "buone intenzioni e la determinazione politica per raggiungere questo accordo urgente" nella Striscia di Gaza. L'Egitto si impegna a "risparmiare al Libano l'incombenza di un'escalation imprevista".

L'ultima proposta nei negoziati, secondo fonti affidabili, include il mantenimento di soldati israeliani nella Striscia di Gaza vicino al confine con l'Egitto. Un rappresentante di Hamas non identificato ha dichiarato all'agenzia di stampa AFP: "Non accetteremo nulla di meno di una completa tregua, il completo ritiro delle truppe israeliane dalla Striscia di Gaza e il ritorno dei rifugiati, nonché un accordo sullo scambio di prigionieri per gli ostaggi nelle prigioni israeliane".

I negoziati per una tregua nella Striscia di Gaza e la liberazione degli ostaggi israeliani imprigionati lì sono ripresi giovedì a Doha, Qatar. La nota da Washington ha dichiarato che i negoziati sono stati "produttivi" e si sono svolti in un "atmosfera favorevole".

Le relazioni nel Medio Oriente hanno assistito a un'intensificazione significativa. L'Iran e la milizia libanese Hezbollah hanno minacciato Israele dal momento degli omicidi del capo di Hamas Ismail Haniyeh a Tehran e del capo militare di Hezbollah Fuad Shukr a Beirut alla fine di luglio, entrambe le parti accusano Israele di aver orchestrato entrambi gli attacchi. In risposta, gli Stati Uniti, l'alleato principale di Israele, hanno rafforzato la loro presenza militare nella regione di fronte alla minaccia di escalation.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva espresso la sua speranza che un accordo sulla tregua nella Striscia di Gaza potesse anche scoraggiare l'Iran dall'attaccare Israele e di conseguenza prevenire ulteriori amplificazioni del conflitto nella regione.

La proposta di tregua nella Striscia di Gaza comporta anche sforzi diplomatici dell'Egitto per evitare situazioni sfavorevoli simili a quelle vissute al Cairo.

La possibilità di una risoluzione pacifica nella Striscia di Gaza è un obiettivo condiviso da tutti i mediatori, compreso l'Egitto, che ha giocato un ruolo cruciale negli Accordi del Cairo decenni fa.

