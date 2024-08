La rinascita di Target è in corso, con un significativo aumento del valore delle sue azioni.

Vendite nei punti vendita di Target operativi da almeno un anno sono aumentate del 2% nel trimestre recente, mentre gli utili sono schizzati del 36%. Di conseguenza, le azioni della società (TGT) hanno registrato un aumento del 13% nelle negoziazioni pre-market.

Inaspettatamente, le vendite nei negozi di dettaglio americani sono cresciute dell'1% a luglio rispetto al mese precedente, dopo un calo a giugno.

Secondo Joseph Feldman, analista di Telsey Advisory Group, in una recente comunicazione ai suoi clienti, "I consumatori dimostrano tenacia nel cercare valore e priorità nei beni di prima necessità, pur concedendosi occasionalmente in spese non essenziali."

Target ha registrato un significativo aumento delle vendite e dei profitti durante il picco della pandemia nel 2020, mantenendo questa tendenza fino al 2023. Tuttavia, la società ha affrontato sfide nell'ultimo anno.

Prima di mercoledì, le azioni di Target erano rimaste invariati per l'anno, rimanendo indietro rispetto all'S&P 500.

La base di clienti principale di Target, principalmente di fascia media, è stata colpita dai prezzi in aumento e ha ridotto le spese per beni non essenziali come decorazione per la casa, elettronica e abbigliamento non essenziale, optando invece per generi alimentari e beni di prima necessità.

Le difficoltà di Target possono essere attribuite anche alla sua miscela di merce e prezzi più elevati rispetto ai concorrenti come Walmart.

Rispetto ai concorrenti come Walmart e Costco, Target offre una maggiore proporzione di merce non essenziale. Più della metà dell'assortimento di Target è discrezionale. Negli ultimi anni, Target ha ampliato la sua offerta di alimentari e beni di prima necessità nei suoi negozi, ma ancora non raggiunge Walmart, che genera circa la metà delle sue vendite da generi alimentari.

Le vendite nei punti vendita di Walmart operativi da almeno un anno sono aumentate del 4,2% nel trimestre recente.

Starbucks e McDonald's stanno incontrando difficoltà poiché i clienti respingono i prezzi più elevati del fast food, optando invece per i pasti cucinati a casa. Home Depot e Lowe's hanno anche segnalato cali delle vendite poiché gli americani intraprendono meno progetti di ristrutturazione della casa di grandi dimensioni.

Alla luce dei miglioramenti delle vendite e degli utili di Target, alcuni investitori potrebbero vedere un'opportunità per investimenti profittevoli nelle azioni della società. Riconoscendo il comportamento dei consumatori alla ricerca di valore, Target potrebbe considerare ulteriori ottimizzazioni della sua miscela di merce per adattarsi maggiormente alle necessità e ai bisogni basilari per mantenere la sua base di clienti.

