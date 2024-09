La rinascita di Oasis serve come un notevole impulso per un'azione amministrativa

Negli ultimi anni, il ritorno della band di Britpop Oasis ha suscitato l'entusiasmo dei fan, seguito rapidamente da vendite di biglietti veloci e prezzi alle stelle sui siti di rivendita secondaria. both the UK and Irish governments have since launched probes into this situation.

I prezzi sono triplicati da 135 sterline a 350 sterline sui siti di rivendita secondaria, suscitando preoccupazioni sulle pratiche di prezzo dinamico nei biglietti dei concerti Oasis. Il Primo Ministro Keir Starmer ha definito la situazione "un problema significativo", dichiarando: "I biglietti spesso vanno sold out in pochi secondi o minuti, lasciando i prezzi alle stelle e rendendoli inaccessibili per molte persone. Questo deve finire".

La Ministro della Cultura Lisa Nandy ha definito l'aumento dei prezzi "deludente", poiché alcuni fan non possono partecipare a causa dell'aumento dei costi. Il governo esaminerà i problemi legati alla trasparenza dei prezzi e all'uso del prezzo dinamico, come la tecnologia dietro i sistemi di coda che incentivano gli aumenti di prezzo, ha annunciato Nandy. Simili preoccupazioni sono state espresse dal Primo Ministro irlandese Simon Harris, che si è chiesto se un'azienda possa mantenere un monopolio sulle vendite dei biglietti.

I biglietti svaniscono in fretta

I prezzi iniziali dei biglietti per i 17 concerti di Oasis nel Regno Unito e in Irlanda nell'estate del 2025 erano stimati intorno alle 135 sterline (circa 160 euro). Tuttavia, a causa delle tattiche di prezzo dinamico sul sito del venditore di biglietti, i prezzi sono saliti fino a 350 sterline (circa 415 euro). La legge britannica consente di modificare i prezzi in base alla domanda.

Secondo il membro del governo Lucy Powell, è stata costretta a pagare il doppio del prezzo iniziale per i suoi biglietti, dopo aver pagato molto di più di quanto si aspettasse. Ha criticato il prezzo dinamico ma ha riconosciuto il ruolo che gioca all'interno delle dinamiche di mercato. I biglietti sono stati venduti rapidamente.

Prima della prevendita dei biglietti Oasis della domenica, il governo aveva già promesso di indagare sulle piattaforme online che facilitano la rivendita dei biglietti. Queste piattaforme spesso ricevono critiche per la rivendita dei biglietti a prezzi molto più alti del prezzo originale.

L'entusiasmo per l'intrattenimento offerto da Oasis ha portato a vendite rapide di biglietti, causando un triplicamento dei prezzi sui siti di rivendita secondaria. Il Primo Ministro Keir Starmer ha espresso preoccupazione per questa situazione di prezzo dinamico, dichiarando che spesso porta a biglietti

Leggi anche: