La rinascita di Darmstadt rappresenta un'irritazione significativa per il KSC.

Invincibili sul campo degli avversari: Florian Kohfeldt's SV Darmstadt pareggia 3-3 nonostante aver guidato due volte.

KSC Karlsruhe - SV Darmstadt 98 3:3 (2:1)

Il KSC Karlsruhe ha continuato a divertire ma ha perso l'occasione di temporaneamente raggiungere la vetta. Nonostante sia rimasto imbattuto grazie al pareggio 3-3 (2-1) contro la retrocessa squadra della Bundesliga Darmstadt 98, una vittoria avrebbe visto i Badenesi momentaneamente in testa. Una settimana prima, Karlsruhe aveva rimontato con un impressionante 4-4 contro il 1. FC Köln.

I gol di Dzenis Burnic (11.), Leon Jensen (28.) e Fabian Schleusener (77.) non sono bastati per il Karlsruhe, che rimane a un punto dalla capolista Fortuna Düsseldorf. Una vittoria della squadra di Düsseldorf contro l'Hamburger SV domenica potrebbe allargare il divario. Darmstadt, invece, è stato felice di ottenere un punto prezioso nella sua lotta per non retrocedere con i gol di Isac Lidberg (15.), Kai Klefisch (54.) e Aleksandar Vukotic (74.).

Come previsto, il Karlsruhe ha iniziato con un'intensità alta e si è guadagnato un meritato vantaggio di 1-0. Nonostante la loro supremazia in possesso palla, i Badenesi sono stati a volte esitanti in difesa. Dopo il rapido pareggio, Jensen ha ripreso il vantaggio per il Karlsruhe con una magnifica conclusione in pallonetto nell'angolo alto.

Il fallimento del Karlsruhe nel prolungare il vantaggio si è rivelato costoso. Nonostante abbia evitato per un soffio la disfatta quando il gol di Förster è stato annullato (49'), Klefisch ha presto pareggiato per il Darmstadt. I Lilies sono poi riusciti a pareggiare la partita, con i gol scambiati da entrambe le parti.

SC Paderborn - Jahn Regensburg 3:0 (1:0)

Lo SC Paderborn rimane imbattuto nella 2. Bundesliga e temporaneamente si posiziona nella zona promozione. La squadra dell'allenatore Lukas Kwasniok ha vinto 3-0 (1:0) contro il Jahn Regensburg, attualmente ultimo in classifica. Con questa vittoria, Paderborn si posiziona temporaneamente al secondo posto dietro la Fortuna Düsseldorf all'inizio dell'8ª giornata. Il 1. FC Magdeburg e l'Hannover 96 potrebbero superarli entro la fine del weekend.

I gol per il Paderborn sono stati segnati da Sebastian Klaas (14'), Aaron Zehnter (66') e David Kinsombi (81', rigore) di fronte a 12.615 spettatori. Il Regensburg è stato principalmente costretto alla difesa e ha minacciato solo dalle punizioni - il Jahn non ha ancora segnato un gol in questa stagione di campionato.

Il Paderborn ha impiegato del tempo per segnare il secondo gol dopo il tiro impressionante di Klaas da 16 metri. Ciò ha permesso al Regensburg di quasi recuperare. Bryan Hein ha colpito la traversa con un calcio di punizione (61'), ma poi Zehnter ha sigillato la vittoria con un gol da posizione angolata.

