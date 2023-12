La rinascita della Ferrari "fa bene alla Formula Uno", dice Christian Horner, boss della Red Bull

Ciò è dovuto in gran parte alle fortune contrastanti di due squadre - la rinascita della Ferrari e le difficoltà della Mercedes - che rendono impossibile stabilire l'esito del campionato di quest'anno.

Charles Leclerc della Ferrari è attualmente in testa alla classifica piloti, con 19 punti di vantaggio su Max Verstappen della Red Bull, che domenica ha ottenuto la sua terza vittoria stagionale al Gran Premio di Miami.

Solo sei punti separano le due squadre nella classifica costruttori, mentre la Mercedes - trionfatrice nelle ultime otto stagioni - si trova insolitamente in terza posizione.

"È fantastico correre con la Ferrari, è un bene per la Formula Uno avere la Ferrari competitiva", ha detto il team principal della Red Bull Christian Horner alla CNN Sport a Miami lo scorso fine settimana, la prima volta che la città ha ospitato una gara di F1.

"Charles Leclerc sta facendo un ottimo lavoro, Carlos Sainz è un pilota di prima classe ... Sappiamo che la Mercedes risolverà i suoi problemi. È fantastico per la Formula Uno avere un'altra squadra nel mix".

Per Horner, questa stagione ha il sapore di un cambio della guardia: Verstappen e Leclerc hanno entrambi 24 anni e potenzialmente hanno ancora anni di gare davanti a loro.

"È una grande competizione tra le giovani generazioni che si stanno affermando", aggiunge.

"Charles e Max si sono affrontati fin da bambini. Le gare tra loro due in ogni Gran Premio di quest'anno sono state fantastiche".

Dopo la drammatica e controversa conclusione del campionato dell'anno scorso - che ha visto Verstappen vincere il suo primo titolo su Lewis Hamilton nel Gran Premio di Abu Dhabi che ha chiuso la stagione - la Red Bull sembra destinata a essere impegnata in un altro braccio di ferro in questa stagione.

I nuovi regolamenti introdotti all'inizio del 2022 hanno costretto i team a riprogettare completamente le loro vetture. I cambiamenti hanno visto la Ferrari prosperare, la Mercedes arrancare e la Red Bull superare le aspettative iniziali del team, secondo Horner.

"Dopo aver fatto tanti sforzi per la vettura dell'anno scorso, abbiamo deciso di rischiare, perché l'anno scorso abbiamo avuto l'opportunità di vincere e bisognava farlo", spiega Horner.

"Questo ha messo una grande pressione sulla squadra nella seconda metà dell'anno scorso, che abbiamo dovuto recuperare. Personalmente, non mi aspettavo che avremmo iniziato l'anno in modo così competitivo come abbiamo fatto.

"Essere in prima fila alla prima gara, vincere la seconda, vincere e ottenere una doppietta a Imola è stato un inizio incredibile per noi e credo che sia una testimonianza di tutta la squadra per aver fatto un lavoro fenomenale in così poco tempo".

Un pubblico completamente nuovo

Il Gran Premio di Miami dello scorso fine settimana è stato, prima di Austin, il primo di due gare negli Stati Uniti in questa stagione, mentre la prossima stagione ne vedrà tre con il Gran Premio di Las Vegas aggiunto al calendario.

Questo sport ha avuto una recente impennata di popolarità in Nord America e la scorsa stagione ha registrato una crescita del 58% degli ascolti televisivi negli Stati Uniti rispetto all'anno precedente.

Questo aumento di audience è stato in parte alimentato dalla popolarità di "Drive to Survive ", una docu-serie di Netflix che ha coperto quattro stagioni di F1.

"Netflix ha fatto un ottimo lavoro, aprendo la strada a un pubblico completamente nuovo", ha detto Horner.

"Ha spiegato come funziona questo sport, ha mostrato chi sono alcuni dei piloti e quali sono le dinamiche.

"Ma questo sport deve ancora dare i suoi frutti e l'anno scorso è stato un anno epico: la competizione, dalla prima all'ultima gara, è stata come un combattimento di pesi massimi in 22 round diversi. L'anno scorso è stato un campionato fenomenale... il sogno di un produttore".

E se il campionato di questa stagione riuscirà a garantire gli stessi livelli di drammaticità, anche se con nuovi protagonisti, è probabile che il numero di spettatori continui a crescere.

"Finché continueremo ad avere i Gran Premi la domenica e rimarrà una competizione tra uomo e macchina al limite, è di questo che si tratta", dice Horner.

"Naturalmente si evolverà... tutto si evolve nella vita. Credo che la Formula Uno stia vivendo questa evoluzione proprio mentre parliamo".

