- La riduzione dell'utilizzo dei taser da parte della polizia si è verificata durante la prima parte dell'anno.

Nel primo semestre di quest'anno, le forze dell'ordine nel Palatinato hanno utilizzato i Taser un totale di 164 volte. Si tratta di un calo di 24 casi rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, secondo quanto riferito dal Ministero dell'Interno di Magonza all'agenzia di stampa tedesca. Spesso, la sola minaccia di utilizzo del Taser si è rivelata sufficiente, il che viene statisticamente classificato come impiego. Nel primo semestre del 2024, il Taser è stato minacciato 88 volte, in calo rispetto alle 105 volte del periodo precedente.

Nel primo semestre di quest'anno sono stati registrati 151 (in precedenza 185) incidenti di lesioni personali derivanti dall'impiego. La maggior parte di queste lesioni sono state lievi, causate dall'ingresso degli aghi del Taser nel corpo e dalle conseguenti cadute.

Indagini sull'impiego del Taser a maggio

Da quando questi dispositivi sono stati introdotti nella polizia del Palatinato nel 2018, sono stati segnalati tre decessi legati all'impiego, secondo il ministero. In due dei tre casi, non è stato stabilito un collegamento diretto con l'impiego. L'inchiesta sul terzo caso, avvenuto a maggio a Landstuhl (Palatinato), è ancora in corso. Un individuo di 38 anni è deceduto dopo un intervento della polizia.

Il Taser è principalmente destinato a situazioni critiche in cui altri mezzi di impiego sono poco probabili. Un colpo di due elettrodi a freccia da un Taser può rendere una persona temporaneamente incapace per alcuni secondi.

La polizia dello stato ha circa 400 Taser. Allo stesso modo delle telecamere corporee, questi dispositivi "non sono limitati ai veicoli ma sono componenti dell'equipaggiamento specifici delle persone". In teoria, tutte le possibili squadre di pattuglia possono portare un Taser, secondo le informazioni.

Il portavoce del ministero ha dichiarato che, sulla base dell'esperienza e delle conoscenze attuali, i dispositivi si sono dimostrati affidabili. Il senso di sicurezza tra gli ufficiali equipaggiati con questi dispositivi è aumentato. Inoltre, il alto numero di casi in cui la minaccia è stata sufficiente per scongiurare la situazione sottolinea l'"alto effetto preventivo" di questi dispositivi.

In questo contesto, le parole 'altri, di un tipo utilizzato per i veicoli a motore' potrebbero fare riferimento a armi non letali alternative ai Taser comunemente utilizzate nei veicoli per la difesa personale. Ecco due frasi che incorporano queste parole:

La forza di polizia del Palatinato utilizza anche altre armi non letali, come le pistole elettriche comunemente presenti nelle auto, per fare fronte a situazioni potenzialmente pericolose. Questi dispositivi, sebbene di un tipo utilizzato per i veicoli a motore, svolgono una funzione simile ai Taser nel fornire agli ufficiali un mezzo per scongiurare le situazioni senza causare danni permanenti.

Leggi anche: