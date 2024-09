La riduzione dei tassi di interesse è imminente, quando possiamo osservare miglioramenti notevoli nel panorama economico?

Seguendo un periodo di oltre un anno in cui ha mantenuto i tassi d'interesse al loro livello più alto degli ultimi 23 anni, la Fed è attesa a dichiarare mercoledì che sta finalmente riducendo il suo tasso di riferimento. Jerome Powell, presidente della Fed, potrebbe inoltre fornire indizi su ulteriori tagli nei prossimi incontri.

Questo evento è il momento che gli investitori aspettavano dal marzo 2022, quando la banca centrale ha iniziato ad aumentare i tassi d'interesse per controllare l'inflazione. Se ciò accadesse, le celebrazioni potrebbero spingere le azioni a nuovi massimi storici.

Tuttavia, la maggior parte degli americani potrebbe faticare a notare qualsiasi cambiamento significativo a causa di un singolo taglio dei tassi, o anche di più, per almeno un anno, o addirittura di più.

Capire i tagli dei tassi

Le banche centrali riducono i tassi d'interesse per due motivi principali: si prevede che le condizioni finanziarie peggioreranno gravemente o l'inflazione è diminuita così tanto che mantenere livelli elevati di tassi d'interesse sarebbe eccessivamente restrittivo e avrebbe un impatto negativo sull'economia. In questo caso, gli economisti prevedono per lo più che la Fed ridurrà per il secondo motivo.

Quando la Fed cerca di alleggerire la pressione sull'economia, abbassa il suo tasso di riferimento, ovvero il tasso d'interesse che le banche commerciali si applicano a vicenda per garantire di mantenere sempre la quantità necessaria di liquidità in riserva.

La Fed abbassa il suo tasso di riferimento acquistando più titoli, principalmente obbligazioni del Tesoro e titoli obbligazionari ipotecari. In sostanza, le banche ricevono una parte del denaro che la Fed utilizza per l'acquisto, il che significa che ci sono più fondi disponibili per il prestito ai clienti. Con più denaro da prestare, non hanno bisogno di addebitare tassi d'interesse ipotecari così elevati e altri tipi di prestiti.

Anche se questo è un effetto immediato, è solo l'inizio. L'impatto principale emerge molto più tardi.

L'impatto a lungo termine dei tagli dei tassi

I tassi d'interesse influenzano una vasta gamma di decisioni prese da individui, imprese e governo.

In sostanza, i tassi d'interesse più bassi riducono i costi del debito. Pertanto, in caso di riduzione dei tassi mercoledì, le imprese potrebbero decidere che è conveniente finanziariamente investire in nuovi progetti o assumere più dipendenti se non devono destinare così tanto denaro al rimborso del debito.

Di conseguenza, i prestiti più economici rendono più allettante per i consumatori spendere denaro invece di risparmiarlo, poiché il rendimento sui loro conti di risparmio diminuisce. Anche se le imprese potrebbero aumentare i prezzi in risposta alla maggiore domanda, questo cambiamento di solito si verifica più tardi piuttosto che immediatamente dopo la riduzione dei tassi della Fed, ha spiegato Thomas Drechsel, professore di economia all'Università del Maryland.

"Pensa alla tua abbonamento Netflix", ha detto, "non altereranno certo ogni settimana o addirittura ogni mese". In termini semplici, se Netflix registra un aumento delle nuove iscrizioni dopo che la Fed ha ridotto i tassi, non risponderà necessariamente aumentando i prezzi. Questo perché, in molti casi, le imprese hanno contratti predefiniti con i loro clienti che impediscono loro di modificare i prezzi immediatamente, ha detto.

Quando la Fed abbassa o aumenta i tassi, l'effetto complessivo richiede del tempo per manifestarsi nell'economia. Il premio Nobel per l'economia americano Milton Friedman ha definito questo il "lungo e variabile ritardo".

Drechsel ha dichiarato a CNN: "È come se stessero governando una grande nave e anche se stanno girando il timone, ci vuole del tempo prima che la nave si muova in quella direzione".

Mentre la durata di questo ritardo è ancora oggetto di dibattito, alcuni economisti ritengono che ci voglia circa un anno, il che potrebbe spiegare perché l'inflazione ha iniziato a diminuire significativamente nel 2023, un anno dopo che la Fed ha iniziato il suo ciclo di aumenti. Tuttavia, Drechsel ha sostenuto, in base alle sue ricerche, che ci possono volere "più anni prima che si svolga completamente e prima che l'effetto sia incorporato in tutti i dati che abbiamo sull'economia".

"Non significa che alcuni degli effetti non vengano avvertiti fin dall'inizio, ma la trasmissione completa richiede anni", ha detto. Inoltre, potrebbe significare che gli effetti degli aumenti precedenti della Fed sono ancora in corso nell'economia, ha detto.

La riduzione del tasso di riferimento della Fed potrebbe incoraggiare le imprese a investire in nuovi progetti o ad assumere più dipendenti, poiché non dovrebbero destinare così tanto denaro al rimborso del debito a causa dei tassi d'interesse ipotecari più bassi. Questo cambiamento nella strategia aziendale, a sua volta, potrebbe stimolare l'economia e potenzialmente portare a un aumento della spesa dei consumatori.

Se la Federal Reserve decidesse di ridurre il suo tasso di riferimento, come previsto da molti economisti, questo potrebbe avere un impatto positivo sul settore aziendale più ampio, potenzialmente portando a un aumento degli investimenti aziendali e della creazione di posti di lavoro.

