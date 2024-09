La riduzione dei tassi di interesse della Federal Reserve è stata priva di influenze politiche.

In tono piuttosto modesto (molto riservato, altamente consapevole), questo è successo un mercoledì, quando ha dichiarato la prima riduzione dei tassi di interesse della Federal Reserve in quattro anni. Si è trattato di una significativa riduzione di mezza punto, mirata a diminuire i costi del debito e offrire comfort finanziario ai consumatori e alle imprese.

In persona, Powell ha dichiarato, in quello che potrebbe essere il più sottile vanto di un pubblico ufficiale, "La nostra strategia paziente dell'ultimo anno ha dato alcuni risultati." (E poi l'ha temperata, dicendo: "Non stiamo certo gridando 'missione compiuta' o cose del genere.")

Nonostante il messaggio chiaro, le parole del presidente della Federal Reserve sono state inequivocabilmente comprese: "L'economia americana sta andando bene e la nostra decisione di oggi è progettata per mantenere questo stato."

In una realtà alternativa, tutti potrebbero essere d'accordo nel festeggiare il fatto che l'economia, devastata dalla pandemia, sta finalmente tornando in equilibrio. Tuttavia, siamo in America, a soli 48 giorni dalle elezioni nazionali. Di conseguenza, tutto è carico di politica, persino gli aggiustamenti della politica monetaria della rinomata Federal Reserve imparziale e autonoma.

In quel mercoledì, il senatore repubblicano Tommy Tuberville dell'Alabama ha criticato la mossa come "politicamente sfacciata", sostenendo che la Federal Reserve sta cercando di influenzare le elezioni a favore di Kamala Harris.

Mentre è vero che la riduzione dei tassi potrebbe avvantaggiare Harris, è incerto se gli elettori saranno persuasi dalle modifiche economiche che richiedono mesi per mostrare i loro effetti.

"È a malapena destinato ad influenzare alcuna parte dell'economia prima del giorno delle elezioni", ha dichiarato l'economista Jason Furman a CNN. "È già stato incorporato nei mercati e non è abbastanza presto per influenzare fattori come la disoccupazione, il PIL o l'inflazione."

L'ex presidente Donald Trump ha anche espresso la sua opinione.

"Immagino che ciò significhi che l'economia è in cattive condizioni ridurlo in tale misura, a meno che non stiano semplicemente giocando con la politica", ha detto, mentre visitava un bar a tema bitcoin a New York City. "O l'economia è in cattive condizioni o stanno giocando con la politica, uno o l'altro", ha detto Trump.

(Per chiarire: La Federal Reserve riduce i tassi quando l'economia è "cattiva", come durante i lockdown causati dalla pandemia. Tuttavia, in questo caso, le riduzioni servono più a alleggerire la pressione che a stimolare.)

L'ironia di questo tumulto politico è che Powell è probabilmente la figura pubblica meno apertamente partisan del governo federale.

È un repubblicano registrato, nominato da Trump e riconfermato dal presidente Joe Biden, che ha costruito la sua reputazione nel private equity - un'industria che non è certo nota per i suoi radicali coperti. A differenza dei suoi predecessori, Powell non è un economista. È un avvocato che ha transitato nel banking degli anni '80 (chi non l'avrebbe fatto, sinceramente?) prima di unirsi al Consiglio dei governatori della Federal Reserve sotto il presidente Barack Obama.

Ogni volta che un giornalista gli chiede della politica, Powell rimane notevolmente impassibile. Come mercoledì, quando gli è stato chiesto se la riduzione dei tassi di mezza punto era motivata politicamente, ha risposto con un senso di esasperazione.

"È il mio quarto ciclo elettorale alla Fed e è sempre lo stesso... Il nostro compito è sostenere l'economia per conto del popolo americano. Lo prendiamo molto, molto sul serio. Non introduciamo altri filtri."

In seguito, è stato più preciso.

"Non serviamo alcun politico, alcun personaggio politico, alcuna causa, alcun problema, nulla. È solo massimo impiego e stabilità dei prezzi per conto di tutti gli americani."

Certo, questo non impedisce a nessuno dei due partiti di utilizzare la notizia della riduzione dei tassi a loro vantaggio, dato che l'economia è la preoccupazione principale degli americani che si recano alle urne il 5 novembre. Harris può presentarlo come un traguardo per il mandato di Biden, che ha ereditato un'economia danneggiata dalla pandemia. Trump può continuare a sostenere che una riduzione dei tassi indica un'economia debole.

"Non importa cosa fa Powell, qualcuno si lamenterà", ha dichiarato Steve Sosnick, chief strategist di Interactive Brokers. "Penso che abbia gestito questa situazione molto bene e che è per questo che i mercati hanno ovviamente approvato le sue azioni."

Ha aggiunto: "Non credo che un presidente della Fed potrebbe mai celebrare una vittoria, nemmeno se la realizzasse."

Le imprese potrebbero vedere questa riduzione di mezza punto dei tassi di interesse come un'opportunità per ottenere costi del debito più bassi, che potrebbe potenzialmente potenziare le loro operazioni e i loro piani di investimento. Tuttavia, il dibattito politico che circonda la decisione della Federal Reserve ha creato un ambiente incerto per molte imprese, che devono navigare il paesaggio economico in cambiamento proprio prima delle elezioni.

Leggi anche: