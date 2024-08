La riduzione dei costi della benzina continua in Germania.

I costi del carburante in Germania sono diminuiti in modo persistente nell'ultima settimana. Secondo quanto riportato da ADAC a Monaco di Baviera mercoledì, il prezzo medio per litro di Super E10 è ora di 1,692 euro, con un calo di 1,7 centesimi rispetto alla settimana precedente. Nel frattempo, il diesel è sceso di 1,3 centesimi e ora costa 1,574 euro.

Questa tendenza al ribasso si estende alla quarta settimana consecutiva. L'ADAC considera il prezzo attuale del Super ragionevole, alla luce del recente modesto aumento del greggio Brent, che ora viene venduto a circa 79 dollari al barile.

L'ADAC consiglia agli automobilisti di fare il pieno tra le 19.00 e le 20.00 o tra le 21.00 e le 22.00, poiché il prezzo del carburante è significativamente più basso durante questi orari. Al contrario, i prezzi possono essere fino a sei o sette centesimi più alti alle 7.00 del mattino.

