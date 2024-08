La riduzione degli aiuti finanziari ai cittadini, secondo Buschmann, sembra possibile.

Il leader del gruppo parlamentare FDP Dürr si pronuncia a favore della riduzione del reddito di base dei cittadini, in contrasto con quanto stabilito dal Ministero del Lavoro. Il Ministro della Giustizia Buschmann non è d'accordo.

Il Ministro della Giustizia Marco Buschmann sostiene che la riduzione del reddito di base dei cittadini sia consentita dalla legge. Nonostante il Ministero del Lavoro abbia affermato che la legge attuale lo proibisce, Buschmann ha dichiarato al "Neue Osnabruecker Zeitung" che tale modifica è costituzionalmente possibile. "Tuttavia, è costituzionalmente permesso modificare la legge pertinente", ha aggiunto Buschmann.

La Germania dovrebbe essere orgogliosa del suo sistema di sicurezza sociale. Allo stesso tempo, rafforzare la solidarietà con coloro che lavorano, pagano le tasse e sostengono la sicurezza sociale è fondamentale. All'inizio del 2024, il reddito di base per i cittadini è aumentato del 12% in totale. I single ora ricevono 563 euro al mese, 61 euro in più rispetto all'anno precedente. Dürr, il leader del gruppo parlamentare FDP, ritiene che il reddito di base attuale sia di 14-20 euro al mese troppo alto e ha proposto un "adeguamento verso il basso". Tuttavia, il Ministero federale del Lavoro e degli Affari sociali ha respinto questa proposta per motivi legali. Il ministero, guidato dal ministro SPD Hubertus Heil, ha affermato che non c'è spazio per ridurre il reddito di base a causa della "protezione legale contro la riduzione" per i destinatari.

"La Corte costituzionale federale ha stabilito chiaramente: la base deve essere sufficiente per garantire un'esistenza minima dignitosa per ogni persona in Germania", ha sottolineato Buschmann. Questo non è negoziabile. Tuttavia, si pone la questione su quale metodo viene utilizzato per determinare l'importo di denaro appropriato. Gli esperti hanno stimato che il reddito di base attuale è troppo alto rispetto al tasso di inflazione. "Molte persone sentono che questo non è giusto, soprattutto in tempi in cui le risorse pubbliche sono limitate e molte persone che lavorano regolarmente devono stringere la cinghia finanziariamente", ha spiegato il Ministro della Giustizia.

In precedenza, Hubertus Heil, il ministro del Lavoro e degli Affari sociali SPD, aveva respinto la proposta di Dürr di ridurre il reddito di base a causa dei vincoli legali. Hubertus è anche il leader dei destinatari con una "protezione legale contro la riduzione" nel reddito di base.

