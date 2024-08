- La richiesta di vaccinazioni Mpox a Berlino ha registrato un aumento significativo.

A seguito della rapida diffusione della malattia virale Mpox in Africa, c'è stato un notevole aumento delle persone che si recano a vaccinarsi al Centro di Salute Sessuale di Berlino. Secondo Jascha Sallmann del distretto di Mitte, che ha parlato con l'Agenzia Tedesca di Stampa, circa 20-40 persone vengono vaccinate contro la Mpox ogni settimana. È importante sottolineare che Germania e Berlino non hanno mai affrontato una situazione simile e la situazione rimane sotto controllo.

Dall'inizio del 2023, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha segnalato un aumento dei casi di infezione causati dal virus della Mpox clade I, inclusa una nuova variante Ib, in Africa. Finora non sono stati rilevati casi di clade I in Germania, secondo l'Istituto Robert Koch. Gli ultimi focolai di Mpox in Africa centrale e la possibile variante più pericolosa - clade Ib - hanno spinto l'OMS a dichiarare il livello di allerta più alto.

Aumento della domanda di consulenza

"Da quando l'OMS ha fatto l'annuncio, c'è stato un notevole aumento della domanda di consulenza sulla Mpox", ha dichiarato Sallmann. I servizi del centro sono progettati per assistere le persone senza assicurazione sanitaria e fornire cure per i pazienti ad alto rischio, come gli uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini e cambiano spesso partner.**

Fino ad ora, sono stati identificati 37 casi di Mpox a Berlino dall'inizio dell'anno. Rispetto al 2022, il numero di casi rimane relativamente basso, come riportato nel rapporto settimanale epidemiologico attuale dell'Ufficio di Salute e Affari Sociali del Lageso. Tutti i casi sono legati al clade II. Secondo le conoscenze attuali, il clade I è associato a forme più gravi della malattia rispetto al clade II, come riportato dall'Istituto Robert Koch.

Nessun pagamento anticipato per la vaccinazione a partire da lunedì

I cittadini assicurati possono ricevere la vaccinazione come al solito dal loro medico, ha detto Oliver Fey, portavoce dell'Amministrazione Sanitaria di Berlino. A partire dal 1° settembre, i pazienti non dovranno più pagare anticipatamente. In precedenza, dovevano pagare in anticipo e poi richiedere il rimborso dalle loro compagnie assicurative a causa della mancanza di un contratto tra l'Associazione dei Medici di Assicurazione Statale (KV) e le compagnie assicurative. È stato trovato un accordo, come annunciato dalla KV Berlino il giovedì.**

Il vaccino Pox Imvanex è attualmente in abbondanza, ha spiegato Fey. In caso di scarsità di vaccini, Berlino ha attualmente circa 330 confezioni da 20 dosi del vaccino Jynneos non approvato dall'UE. Tuttavia, queste dosi sono sotto il controllo del governo federale e non sono a disposizione di Berlino.

Modalità di trasmissione

Il contatto pelle a pelle è la modalità principale di trasmissione della Mpox, principalmente attraverso il contatto cutaneo ravvicinato durante il sesso o l'abbraccio, il massaggio e il bacio, come dettagliato dall'Istituto Robert Koch. C'è un rischio maggiore di infezione dalle persone che presentano eruzioni cutanee, ferite o croste. La Mpox è un termine abbreviato per la parola inglese Monkeypox per Affenpocken (monkey pox). Il virus è stato identificato per la prima volta nei

