- La richiesta anticipata di schede elettorali per i processi elettorali

In vista delle prossime Elezioni Statali nel Brandeburgo il 22 settembre, chi non può votare di persona dovrebbe presentare la richiesta di voto per corrispondenza il prima possibile. Questo è il consiglio del capo delle elezioni del Brandeburgo, Josef Nußbaum, come riferito dal Ministero dell'Interno.

Puoi richiedere il voto per corrispondenza direttamente presso il tuo ufficio elettorale locale, o in alternativa, per posta, email o anche digitalmente in determinati casi. Puoi anche utilizzare il retro della tua cartolina di notifica dell'elettore.

Le tue schede elettorali devono essere spedite in modo che arrivino in ufficio entro le 18:00 del giorno delle elezioni. Se non hai ricevuto la tua notifica di voto entro il 1 settembre, è consigliabile contattare il tuo comune o ufficio comunale per verificare il tuo stato di registrazione.

Per garantire che il tuo voto per corrispondenza sia considerato valido nelle prossime Elezioni, assicurati di consegnarlo entro le 18:00 del 22 settembre. Anche se le Elezioni si terranno il 22 settembre, è importante richiedere il voto per corrispondenza il prima possibile.

