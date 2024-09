La ricerca suggerisce una vittoria imminente per i camion elettrici.

Un rapporto di ricerca indica un significativo cambiamento nel settore dei trasporti. Nei prossimi 15 anni, i camion elettrici potrebbero sostituire praticamente quelli a diesel nella maggior parte delle situazioni. Tuttavia, un requisito essenziale deve essere soddisfatto.

Le strade tedesche potrebbero vedere i camion elettrici diventare la norma in un breve periodo di tempo, secondo uno studio della società di revisione contabile PwC. Questo studio, condotto per l'IAA Transportation di Hannover, suggerisce che oltre il 20% dei camion e degli autobus a livello mondiale sarà a batteria elettrica entro il 2030. Questa percentuale potrebbe raggiungere il 90% entro il 2040. Gli esperti stimano le vendite globali di camion elettrici a 600.000 nel 2030, in aumento a 2,7 milioni all'anno entro il 2040.

Joern Neuhausen, responsabile della mobilità elettrica di Strategy& Germania, afferma che il settore dei trasporti sta assistendo a un pronunciato spostamento verso i camion elettrici. Le piattaforme emergenti per i veicoli commerciali elettrici stanno aprendo la strada a un uso più ampio in varie applicazioni. Secondo Neuhausen, il "punto di svolta" del camion elettrico sarà raggiunto entro il 2030, dopo cui il cambiamento del settore accelererà notevolmente. Il principale motivazione sarà la regolamentazione per ridurre le emissioni di CO2 dai camion, che diventerà significativamente più rigorosa in tutte le principali aree a partire dal 2030.

Gamma aumentata e ricarica più veloce

Lo studio suggerisce che la distanza che i camion elettrici possono coprire aumenterà del 50% entro la fine del decennio, da 600 chilometri a 900 chilometri. Il tempo di ricarica triplicherà, mentre il prezzo dei sistemi di trazione elettrica diminuirà del 10%. Ciò potrebbe rendere i camion e gli autobus elettrici economicamente fattibili per i trasporti a lunga distanza e programmati, e persino più economici dei veicoli diesel in termini di costi totali.

Tuttavia, è essenziale espandere l'infrastruttura di ricarica per rendere ciò possibile. Saranno necessari consistenti investimenti nei prossimi anni, con entrambi gli enti pubblici e l'industria della logistica che contribuiranno creando più punti di ricarica nei loro depositi. In Europa, si stima che l'investimento pubblico entro il 2035 ammonti a 6,1 miliardi di euro per 720 parchi di ricarica e un'infrastruttura di ricarica completa. Inoltre, le aziende dovranno investire circa 28,6 miliardi di euro per circa 28.500 punti di ricarica privati.

L'IAA Transportation, che si terrà da lunedì (con una giornata stampa), vedrà i produttori come Daimler Truck, Scania e Volvo Trucks presentare i loro ultimi camion elettrici e a idrogeno. In totale, 1.650 espositori da 41 paesi si sono registrati. Inoltre, il produttore cinese di veicoli elettrici BYD presenterà un autobus a due piani elettrico, mentre Tesla mostrerà il suo camion elettrico a batteria.

Le auto elettriche mostrano anche buone prospettive nel settore dei trasporti, con gli esperti che prevedono un significativo spostamento verso i veicoli elettrici nei prossimi anni. Entro il 2030, le auto elettriche potrebbero vedere un aumento di popolarità, grazie ai miglioramenti della gamma e ai tempi di ricarica più veloci che le rendono più economiche dei veicoli diesel in termini di costi totali.

