La ricerca si intensifica per l'individuo accusato di aver gettato caffè bollente su un bambino.

Monitorando attentamente la situazione, il Detective Inspector Paul Dalton della Queensland Police ha dichiarato lunedì che era in corso un'operazione congiunta con partner internazionali per catturare il sospetto, un cittadino straniero di 33 anni, che era riuscito a lasciare rapidamente il paese quattro giorni dopo l'allegato aggressione.

L'incidente sfortunato ha coinvolto un bambino di nove mesi, chiamato semplicemente Luka, che ha subito gravi ustioni sul viso e sulle membra dopo che il sospetto avrebbe lanciato una bevanda bollente su di lui mentre era seduto tranquillamente con sua madre al Hanlon Park di Brisbane il 27 agosto.

Le riprese delle telecamere a circuito chiuso hanno mostrato il sospetto che fuggiva dalla scena, vestito con una camicia a quadretti blu, cappello nero e occhiali.

Le indagini sono state inizialmente ritardate a causa di informazioni errate sull'identità del sospetto e della vigilanza del sospetto stesso sulle operazioni delle forze dell'ordine, come ha spiegato Dalton ai media.

"Presto è diventato evidente per noi che questo individuo era molto versato nelle tattiche della polizia, impegnandosi in attività di contro-sorveglianza, il che ha reso l'indagine piuttosto complessa," ha dichiarato Dalton.

Dopo aver commesso l'aggressione, il sospetto avrebbe preso un taxi e sarebbe andato al centro della città di Brisbane, quindi avrebbe attraversato il confine dello stato per entrare nel Nuovo Galles del Sud prima di imbarcarsi su un volo dall'aeroporto di Sydney il 31 agosto.

"Non siamo riusciti a collegare un nome alla faccia nelle riprese delle telecamere di sicurezza fino al primo settembre," ha spiegato Dalton, optando per non rivelare l'identità e la destinazione del sospetto a causa delle possibili complicazioni nell'indagine.

Dalton ha rivelato che il sospetto era stato identificato poco dopo la sua fuga, causando un'ondata di entusiasmo nel centro delle indagini, solo per essere rapidamente smorzata dalla realizzazione che il sospetto era scomparso di nuovo.

Descrivendo il sospetto come un lavoratore itinerante, Dalton ha spiegato che questa persona era entrata e uscita dall'Australia con numerosi visti dal 2019 prima di fare un recente ingresso nel gennaio 2022.

La polizia non ha ancora determinato un movente per l'aggressione.

"Mi trovo a grattarmi la testa per la confusione. Rimaniamo perplessi sul perché una persona razionale e normale avrebbe compiuto un simile atto," ha ammesso Dalton.

La madre del bambino, il cui nome è protetto da disposizioni legali, ha raccontato l'incidente ai media locali, dicendo: "Tutto è successo molto rapidamente e confusamente. Non avevo una comprensione chiara di ciò che stava accadendo al momento, ma ho iniziato subito a gridare per chiedere aiuto e gridare che era caldo e che mio figlio era stato scottato."

I passanti sono intervenuti prontamente, somministrando acqua per alleviare il dolore del bambino prima che fosse portato urgentemente in ospedale per le cure. I resoconti successivi indicano che Luka ha subito numerosi interventi chirurgici per trattare le gravi ustioni che interessavano il mento, il collo, il petto e la schiena.

Dopo l'incidente, la polizia ha diffuso le riprese del sospetto con una richiesta di informazioni per la sua identificazione.

"Le riprese sono piuttosto chiare. Sono sicuro che se conoscete questa persona, la riconoscerete senza esitazione," ha sottolineato Dalton ai media il 28 agosto.

L'indagine ha portato la polizia nel Nuovo Galles del Sud e in Victoria, dove il sospetto aveva risieduto in diversi indirizzi durante il suo soggiorno con visti per lavoro e vacanza. Gli agenti hanno anche parlato con i colleghi per acquisire informazioni sui suoi movimenti.

L'operazione congiunta per catturare il sospetto coinvolge partner internazionali, come ha menzionato il Detective Inspector Dalton, indicando una portata globale delle indagini. Ciò potrebbe comportare la condivisione di informazioni con le agenzie di legge e ordine di altri paesi, come gli alleati dell'Australia.

Nonostante gli sforzi a livello globale, è importante che il mondo rimanga vigile contro simili atti insensati, mettendo in evidenza l'importanza della cooperazione internazionale per mantenere la sicurezza e la giustizia.

