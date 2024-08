- La ricerca rivela un'incidenza più elevata di malattie tra gli ospedalieri del Saarland.

I lavoratori negli asili del Saarland hanno preso più giorni di malattia nel 2023 rispetto ai loro colleghi in altri settori. In media, hanno mancato circa 32 giorni l'anno, secondo le statistiche della Fondazione Bertelsmann. Il numero medio di giorni di malattia per tutte le professioni si attestava intorno ai 24 giorni.

Il Saarland ha registrato più giorni di malattia nel settore dell'assistenza all'infanzia rispetto al resto della Germania. A livello nazionale, il settore dell'assistenza all'infanzia ha registrato una media di 29,6 giorni di malattia, rispetto ai 20,1 giorni per tutte le professioni.

La Fondazione Bertelsmann si basa principalmente sui dati della compagnia assicurativa DAK, che copre il 12,2% della forza lavoro nazionale nel settore dell'assistenza all'infanzia. I dati di altre compagnie assicurative hanno confermato questa tendenza.

Parere degli esperti: sovraccarico di lavoro

A livello nazionale, c'è stato un aumento del 26% delle assenze degli educatori tra il 2021 e il 2023, principalmente a causa dello stress mentale. Nel Saarland, i problemi di salute mentale hanno rappresentato il 26% di tutti i giorni di malattia nel settore dell'assistenza all'infanzia.

"Molti asili sono intrappolati in un circolo vizioso: il numero crescente di dipendenti malati porta ad un aumento delle assenze degli specialisti, rendendo il carico di lavoro ancora più pesante per coloro che sono presenti. Questo rende difficile fornire un'educazione di alta qualità per l'infanzia in molti luoghi", ha spiegato Anette Stein, esperta di educazione dell'infanzia presso la Fondazione Bertelsmann. La fondazione ha raccomandato un quadro legislativo per il finanziamento della copertura del personale qualificato per tutte le assenze.

