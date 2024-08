- La ricerca rivela una tendenza al rialzo degli attacchi informatici diretti dalle imprese cinesi in Germania.

In uno studio condotto da Bitkom a Berlino è stato rivelato che Cina è diventata la principale fonte di attacchi informatici contro l'economia tedesca nell'ultimo anno. Si basa su un sondaggio condotto su oltre 1.000 aziende in vari settori, dove il 45% delle aziende colpite ha potuto collegare i propri attacchi alla Cina, in aumento rispetto al 42% dell'anno precedente. D'altra parte, il 39% delle aziende attaccate era convinto che gli attacchi provenissero dalla Russia, in aumento rispetto al 46% dell'anno precedente.

Tuttavia, il 36% delle aziende attaccate non è stato in grado di individuare la posizione dei propri aggressori. Un quinto delle vittime degli attacchi (20%) sospetta che gli attacchi siano originari della Germania stessa, mentre un quarto (25%) sospetta gli Stati Uniti come origine. L'Europa orientale è stata ritenuta la fonte nel 32% dei casi, e l'Unione Europea, esclusa la Germania, è stata sospettata nel 21% dei casi.

Il sondaggio ha inoltre evidenziato l'entità della minaccia. L'81% delle aziende in Germania ha dichiarato di aver subito furti di dati e attrezzature informatiche, nonché spionaggio industriale digitale e analogico o sabotaggi nell'ultimo anno. Un ulteriore 10% sospetta di essere stato preso di mira. Il danno totale causato da questi attacchi analogici e digitali è stato stimato dalle parti interessate in 267 miliardi di euro, pari a un aumento del 29% rispetto all'anno precedente.

Ralf Wintergerst, presidente di Bitkom, ha dichiarato che la situazione minacciosa per l'economia tedesca stava peggiorando. "Le aziende devono rafforzare le loro misure di protezione, sia per gli attacchi digitali che per quelli classici come le intercettazioni di conversazioni o il furto di documenti fisici", ha detto Wintergerst. Gli attacchi informatici rappresentano ora una minaccia significativa per l'economia, con il 65% delle aziende che si sente minacciata nella propria esistenza, in aumento rispetto al 52% dell'anno precedente e solo il 9% nel 2021.

despite the majority of attacks being traced back to China and Russia, some companies remain uncertain. Approximately 36% of the attacked companies cannot definitively identify the origins of their cyberattacks, with some suspecting 'Other' regions like Germany or the USA as potential sources.

Considering the global nature of cyber threats, it's crucial for companies to be vigilant against attacks from various 'Other' parts of the world, in addition to known sources like China and Russia.

