- La ricerca rivela un rischio maggiore di malattie tra i professionisti dell'assistenza all'infanzia.

Lavoratori nei centri di cura per l'infanzia nel Reno-Palatinato hanno preso più giorni di assenza imprevista nel 2023 rispetto ai loro colleghi in altri lavori. In media, hanno mancato il lavoro per circa 30 giorni lo scorso anno, secondo un rapporto della Fondazione Bertelsmann. In tutte le professioni, il numero medio di giorni di assenza per malattia era di circa 21 giorni.

La fondazione utilizza spesso i dati della compagnia assicurativa DAK, che assicura il 12,2% dei lavoratori nell'assistenza all'infanzia in tutto il paese. Altri fornitori di assicurazione sanitaria hanno riscontrato una tendenza simile.

Specialista: Sovraccarico di lavoro

A livello nazionale, il numero di educatori in malattia è aumentato del 26% tra il 2021 e il 2023, principalmente a causa dello stress mentale. Nel Reno-Palatinato, il 17,4% dei giorni di malattia nell'assistenza all'infanzia era dovuto a problemi di salute mentale. In media, gli educatori avevano 29,6 giorni di malattia a livello nazionale, rispetto ai 20,1 giorni in tutte le professioni.

"Molti centri di cura per l'infanzia si trovano in un circolo vizioso: man mano che il numero di giorni di malattia aumenta, più specialisti sono assenti, aumentando ulteriormente il carico di lavoro per i dipendenti rimanenti", ha spiegato Anette Stein, esperta di educazione nell'infanzia alla Fondazione Bertelsmann. "L'educazione di alta qualità nell'infanzia, nella cura e nell'istruzione sta diventando difficile in molti luoghi". La fondazione ha suggerito un sistema di finanziamento vincolante per il personale specializzato per coprire tutte le assenze.

