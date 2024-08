- La ricerca rivela un aumento della probabilità di malattia tra il personale dell'asilo.

I lavoratori delle scuole dell'infanzia del sud-ovest hanno avuto più giorni di malattia rispetto ai loro colleghi di altri settori nel 2023, secondo uno studio della Fondazione Bertelsmann. Nonostante ciò, hanno ancora preso meno giorni di malattia rispetto alla maggior parte degli altri settori. Lo studio ha rilevato che i lavoratori della cura dei bambini in Baden-Württemberg hanno avuto una media di 22,6 giorni di assenza nel 2022, rispetto alla media nazionale di 17,1 giorni per tutti i settori. I dati della compagnia assicurativa DAK, che copre il 12,2% dei lavoratori della cura dei bambini in tutto il paese, sono stati principalmente utilizzati per lo studio. Altre compagnie assicurative hanno segnalato tendenze simili, ha aggiunto la fondazione.

** despite having higher sick rates, the southwest still ranks well compared to other federal states. On average, kindergarten workers in Bavaria took 23.8 days off, while in Berlin, they took 35.7 days. Nationwide, childcare specialists missed work for almost 30 days a year.**

Anette Stein, un'esperta di educazione dell'infanzia presso la Fondazione Bertelsmann, ha spiegato: "Molte scuole dell'infanzia sono intrappolate in un circolo vizioso. Man mano che sempre più specialisti si ammalano, il carico di lavoro per il personale rimanente aumenta, contribuendo ulteriormente ai tassi di assenza elevati". Ha aggiunto che la qualità dell'educazione e dell'assistenza all'infanzia viene spesso trascurata a causa di queste sfide.

La fondazione ha raccomandato il finanziamento vincolante del personale qualificato per coprire tutte le assenze, affermando che ciò aiuterebbe a spezzare il circolo vizioso e garantire una qualità costante nell'educazione dell'infanzia.

