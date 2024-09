- La ricerca rivela: la durata tipica del viaggio per visitare un parco giochi è di circa 25 minuti.

Il tipico passeggiata al parco giochi per la maggior parte dei bambini tedeschi di solito dura circa 25 minuti a piedi, secondo uno studio condotto dall'Istituto della Contea (IW). Per questa indagine, hanno esaminato i dati geografici provenienti da OpenStreetMap e le statistiche della popolazione dall'Ufficio federale di statistica.

La ricerca rivela che i bambini del Meclemburgo-Pomerania Occidentale devono affrontare il percorso più lungo, che dura un'ora e otto minuti per raggiungere i parchi con altalene, sabbie e strutture per arrampicarsi. D'altra parte, i bambini di Berlino hanno il tragitto più breve, che dura solo otto minuti per raggiungere le loro aree di gioco. Le disparità tra città e campagna sono evidenti, con distanze significative notate nella Germania orientale rurale.

I parchi giochi servono a scopi multipli oltre a essere un semplice luogo di gioco, secondo Wido Geis-Thöne, esperto di politiche familiari all'istituto. Geis-Thöne sottolinea che i parchi giochi sono importanti nelle aree rurali, dove molte famiglie hanno attrezzature per il gioco nel loro cortile. Egli spiega: "È fondamentale che i bambini nelle aree rurali abbiano accesso ai parchi giochi comunitari".

In termini di città e distretti, Rostock ha il tragitto medio più breve per raggiungere un parco giochi, sei minuti. D'altra parte, i bambini del distretto di Vorpommern-Greifswald devono affrontare il tragitto più lungo, 79 minuti.

In generale, circa 60 bambini sotto i dieci anni condividono un singolo parco giochi in tutta la nazione. Una cifra inferiore, di 45 bambini, si trova nella scarsamente popolata Meclemburgo-Pomerania Occidentale, mentre l'Assia riporta un numero più alto di 74 bambini per parco giochi.

Esaminando diverse città e distretti, Lukechow-Dannenberg in Bassa Sassonia ha il rapporto più favorevole con 23 bambini per parco giochi, mentre Oberhausen nella Renania Settentrionale-Vestfalia ha il rapporto meno favorevole con 143 bambini per parco giochi.

La ricerca si è concentrata esclusivamente sulle strutture pubbliche gratuite, ignorando i parchi giochi privati ​​solitamente trovati vicino ai grandi edifici residenziali.

