- La ricerca rivela che un numero significativo di giovani elettori mostra apprensione nei confronti del partito verde.

Secondo uno studio condotto da ricercatori generazionali, molti votanti per la prima volta vedono i Verdi come una potenziale minaccia. Questo sentimento è stato evidente in un sondaggio dell'Istituto per la Ricerca Generazionale, dove il 25% dei rispondenti nell'ovest e il 30% nell'est hanno espresso timore per il partito. Rüdiger Maas, fondatore dell'istituto, ha descritto i Verdi come percepiti come estremisti e sostenitori di restrizioni. La paura dell'estrema destra Alternativa per la Germania (AfD) era più pronunciata, con il 65% nell'est e il 74% nell'ovest che condividevano questa apprensione.

Maas ha commentato: "Questa paura è ora diffusa tra i giovani nei confronti dei partiti". La paura non è limitata all'AfD, ma si estende anche in altre direzioni. Questo è stato un risultato inaspettato per i ricercatori. I giovani hanno spesso citato video sui social media che pretendono di mostrare i Verdi come pericolosi nelle loro discussioni uno-a-uno. I Verdi avevano già subito una significativa perdita di sostegno tra i giovani votanti nelle elezioni europee, ricevendo solo il 11% dei voti dai 16 ai 24 anni.

Prima delle elezioni statali nella Turingia e nella Sassonia, l'istituto di Augusta ha pubblicato uno studio sul comportamento di voto dei giovani. Hanno intervistato 870 persone tra i 16 e i 25 anni in tutta la nazione e hanno condotto 132 conversazioni con i giovani.

Apertura verso le scelte di voto

Le interviste dirette hanno anche rivelato che, nonostante le paure, c'è un certo grado di accettazione verso le scelte di voto dei coetanei - anche se votano per l'AfD e viceversa. "Dicono: quello è il mio amico, e quello è il mio amico, anche se vota a sinistra", ha detto Maas. La tradizionale divisione sinistra-destra sta diventando meno significativa: circa un quarto la respinge.

In modo interessante, il 41% dei rispondenti ha concordato con l'affermazione che il governo non si cura delle persone comuni. Un terzo ha sentito che il governo stava agendo contro gli interessi della popolazione. Indipendentemente dalla preferenza del partito, l'immigrazione è stata identificata come il problema più significativo. L'estremismo di destra e il cambiamento climatico seguivano al secondo posto.

Nel contesto delle elezioni statali nella Turingia e nella Sassonia, la paura dei Verdi è emersa anche come una preoccupazione tra i giovani votanti, secondo lo studio dell'istituto di Augusta di Maas. Nonostante questa paura, c'è un certo livello di comprensione e accettazione verso le scelte di voto diverse tra i giovani, come espresso durante le interviste uno-a-uno.

Leggi anche: