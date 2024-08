- La ricerca rivela che circa il 20% degli educatori ha subito aggressioni fisiche.

Studi condotti dall'Associazione degli Insegnanti della Bassa Sassonia hanno rilevato che gli attacchi all'interno delle istituzioni educative sono diffusi. Circa il 70% dei 950 insegnanti intervistati, principalmente da scuole accademiche, ha riferito di aver subito aggressioni verbali all'interno dei propri istituti. Inoltre, circa il 21% degli insegnanti ha dichiarato di aver subito violenza fisica. Lo studio non ha distinto se gli insegnanti stessi erano i bersagli o solo testimoni degli atti di violenza.

Christoph Rabbow, presidente dell'associazione, ha espresso preoccupazione per il fatto che gli insegnanti si sentono abbandonati dal Ministero dell'Istruzione e che il loro datore di lavoro non viene percepito come una figura di supporto, soprattutto nel mondo digitale. Un'impressionante percentuale dell'87% degli insegnanti ha valutato le risposte del governo come insufficienti.

Rabbow ha sollecitato una strategia coerente per gestire le diverse forme di violenza nelle scuole. Attualmente, ogni istituto affronta la violenza in modo individuale, mentre le linee guida attuali si concentrano principalmente sulla tutela degli studenti.

L'Associazione degli Insegnanti della Bassa Sassonia potrebbe considerare la condotta di uno studio simile ad Hannover per valutare la diffusione degli attacchi all'interno delle sue istituzioni educative.

