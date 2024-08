- La ricerca indica un'atmosfera relativamente stabile prevalente in Turingia.

In vista delle elezioni in Turingia, l'AfD, guidata dalla figura controversa di Björn Höcke, mantiene la testa della classifica. Secondo un sondaggio condotto da Forsa per RTL e ntv, il partito si attesta al 30%, in linea con i risultati delle rilevazioni di agosto. Il sondaggio è stato effettuato dopo l'incidente di Solingen che ha scatenato un acceso dibattito politico.

Il sondaggio indica che la CDU detiene il 22% dei voti in Turingia, mentre l'alleanza guidata da Sahra Wagenknecht (BSW) segue da vicino con il 17%. Rispetto all'inizio del mese, il partito di Wagenknecht ha registrato un leggero calo di 1 punto percentuale.

Il partito della Sinistra ha registrato un miglioramento, ora al 14%, in aumento di 1 punto percentuale rispetto all'inizio del mese. SPD e Verdi mantengono rispettivamente il 7% e il 4%, senza variazioni.

Il sondaggio ha coinvolto 1.005 intervistati della Turingia tra il 27 e il 29 agosto. L'errore margins è di circa 3 punti percentuali.

I dati dei sondaggi sono incerti, con fattori come la scarsa fedeltà dei partiti e le decisioni di voto tardive che influenzano l'accuratezza dei risultati. I sondaggi riflettono solo l'opinione pubblica al momento del rilevamento e non possono prevedere i risultati delle elezioni.

A differenza dei partiti principali, le altre opzioni elettorali raccolgono complessivamente l'8% dei voti secondo il sondaggio Forsa. Nonostante il vantaggio dell'AfD, un consistente numero di elettori della Turingia preferisce esplorare opzioni oltre i partiti tradizionali.

