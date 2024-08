La ricerca incessante degli individui responsabili dei coltelli mortali di Solingen continua

Sabato, la causa dell'aggressione mortale con coltello rimaneva incerta. Secondo i registri delle forze dell'ordine, l'episodio era stato classificato come un attacco. I media che proponevano che l'incidente fosse un "attacco terroristico" sono stati smentiti da un portavoce della polizia. Il portavoce si è rifiutato di commentare le speculazioni che l'aggressore parlasse arabo. La polizia ha rivelato che avrebbe fornito aggiornamenti sull'indagine durante una conferenza stampa più tardi sabato.

Un aggressore sconosciuto ha attaccato diverse persone con un coltello durante un evento locale di commemorazione per il 650º anniversario nella città della Renania Settentrionale-Vestfalia di Solingen venerdì sera intorno alle 21:40. Le autorità hanno quindi avviato una vasta caccia all'uomo per l'aggressore, mobilitando "un numero considerevole di forze, comprese le unità specializzate" nel centro della città. Entrambe le vittime e i testimoni venivano interrogati per aiutare a rintracciare l'aggressore.

La polizia ha incoraggiato la comunità ad aiutare fornendo informazioni o inviando immagini e video attraverso il loro portale di segnalazioni (https://nrw.hinweisportal.de/).

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz (SPD) ha definito l'incidente un "evento disturbante" e ha espresso shock. Ha richiesto che l'aggressore fosse catturato rapidamente e affrontasse severe punizioni secondo la legge. "Piangiamo le vittime e sosteniamo le loro famiglie", ha condiviso Scholz sulla piattaforma social X.

Il ministro federale dell'Interno Nancy Faeser (SPD) ha espresso anche la sua profonda shock. "L'aggressione brutale al festival della città di Solingen ci ha lasciati sconvolti", ha detto Faeser. "Piangiamo le persone che sono state crudelmente strappate a questo mondo". Il ministro federale della Salute Karl Lauterbach (SPD), della stessa regione, ha espresso la sua speranza che le autorità catturassero presto l'aggressore "codardo e ripugnante".

Il primo ministro della Renania Settentrionale-Vestfalia Hendrik Wüst (CDU) ha risposto con stupore. "Un atto di violenza brutale e senza senso ci ha colpiti nel profondo", ha scritto su X. "Tutta la Renania Settentrionale-Vestfalia sta con le persone di Solingen, in particolare le vittime e le loro famiglie". Ha espresso la sua "profonda gratitudine" per i numerosi servizi di emergenza e ufficiali di polizia che "lottavano per le vite in quel momento".

Il ministro dell'Interno della Renania Settentrionale-Vestfalia Herbert Reul (CDU) ha visitato la scena del crimine durante la notte. L'aggressore sembrava aver attaccato le persone a caso, ha detto Reul sul canale di notizie ntv. Non poteva ancora commentare il movente o il sospetto. Visibilmente turbato, Reul ha descritto l'incidente come un "evento molto grave".

La città di Solingen ha annullato tutti gli eventi previsti per la celebrazione del giubileo della città originariamente pianificata per tre giorni. Dopo l'attacco "codardo" durante le celebrazioni, la celebrazione è stata "completamente" interrotta venerdì sera, come ha annunciato la città sabato.

