La ricerca ha rivelato che le persone che lavorano come tecnici hanno ottenuto i tassi di guadagno più alti.

Esperti della tecnologia di solito guadagnano più del reddito medio una volta completata la loro istruzione. I settori meglio retribuiti sono la Ricerca e Sviluppo Tecnologica, seguiti dall'aerospaziale e dai settori assicurativo e dei servizi finanziari, secondo l'Istituto della Contea (IW) con sede a Colonia. Tra i 20 lavori più redditizi, quasi tutti sono incentrati sulla tecnologia.

Ad esempio, guardando la Ricerca e Sviluppo Tecnologica, un Ingegnere Meccatronico nel settore automotive ha un salario medio di 5670 euro al mese, come riportato dall'IW. La retribuzione mediana è quella paga dove un numero uguale di persone guadagna di più e di meno rispetto a quella cifra.

Al secondo posto ci sono i Meccanici di Aeromobili e i Costruttori di Aeromobili Leggeri, che guadagnano 5108 euro, e i professionisti del settore assicurativo e finanziario, come i custodi delle casseforti, che ricevono 5021 euro. In confronto, lo stipendio medio per un lavoratore qualificato a tempo indeterminato era di 3500 euro lo scorso anno.

Despite these high salaries, IW has pointed out that there is a "serious shortage of skilled workers" in a majority of these fields. In electrical engineering, for example, only 20% of the positions could be filled by a qualified unemployed person, despite attractive salary packages of around 4251 euros for those under 40.

As Jurek Tiedemann from IW explained, "Higher wages alone cannot eliminate the shortage of skilled workers." Without immigration, the shortage of apprentices is expected to worsen in the coming years. Improved career guidance in schools and training for unskilled workers are also crucial solutions.

