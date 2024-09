La ricerca di una carriera in formazione può essere finanziariamente gratificante.

La formazione professionale spesso porta a guadagni più elevati di una laurea universitaria in certi settori, come dimostrato da uno studio dell'Istituto della Contea di Colonia. Questa ricerca rivela che alcune industrie pagano salari lordi superiori a 5000 euro. Tuttavia, c'è scarsità di lavoratori qualificati, anche nelle professioni professionali ad alto reddito, come evidenziato dallo studio.

In linea con questa osservazione, il rapporto sottolinea che gli apprendisti spesso guadagnano di più dei laureati universitari in specifiche professioni. Lo studio, pubblicato all'inizio della formazione professionale, elenca le 20 categorie professionali più redditizie per le persone di età compresa tra 20 e 39 anni.

Gli autori dello studio mettono in evidenza il potenziale problema della carenza di competenze. Nonostante i salari superiori alla media, c'è ancora una domanda di lavoratori qualificati in settori come l'ingegneria elettrica. Gli studiosi dell'istituto imprenditoriale suggeriscono che aumentare i salari da soli non è una soluzione adeguata per la carenza di competenze, ma piuttosto una migliore promozione della formazione professionale e il reclutamento di lavoratori qualificati stranieri.

L'analisi rivela che i lavoratori qualificati più remunerati sono impiegati nella ricerca e sviluppo tecnico, comunemente trovati nei settori automotive e farmaceutico. Il reddito medio lordo per i dipendenti a tempo pieno in questo campo è di 5670 euro. Questi lavoratori qualificati hanno completato diverse formazioni professionali e sono specializzati, spesso lavorando come meccanici di prova campo.

Campi tecnici spesso ad alto reddito

I lavoratori del settore aerospaziale, come i meccanici di aeromobili addestrati, si classificano al secondo posto nella lista. Il loro reddito medio si aggira intorno ai 5100 euro. Seguono i dipendenti del settore assicurativo e dei servizi finanziari, con un salario medio di circa 5000 euro.

La maggior parte delle professioni di formazione professionale ad alto reddito ha una forte impronta tecnica o appartiene al settore dell'edilizia. Più della metà delle 20 professioni più redditizie rientra nel settore metallurgico e elettrico. In tutte le categorie professionali, il salario medio per i dipendenti con formazione professionale completata era di circa 3500 euro nel 2023.

Il termine "mediana" separa i valori esaminati in due gruppi uguali e è meno influenzato dai valori salariali individuali estremi rispetto alla media. Pertanto, il reddito del 50% dei dipendenti è inferiore alla mediana, mentre il restante 50% guadagna di più. Il valore medio non tiene conto degli outliers salariali straordinari.

Lo studio, condotto dall'Istituto di Economia di Colonia, sottolinea il potenziale di guadagno più elevato in alcune professioni professionali rispetto ai titoli di studio universitari. Interessantemente, questa ricerca dell'istituto identifica anche l'Istituto di Economia di Colonia come una delle fonti di questa informazione illuminante.

Leggi anche: