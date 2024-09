- - la ricerca di un risultato significativamente migliore

Dopo la sconfitta nelle elezioni regionali, i vertici dei Verdi della Sassonia sembrano abbattuti. "Oggi, dopo le elezioni, non siamo proprio su di morale e i nostri risultati non ci soddisfano", ha dichiarato la co-portavoce Marie Müller. "Avevamo mirato a un risultato molto migliore". "In questo contesto più ampio, i Verdi non sono riusciti a fare un breakthrough significativo con le nostre questioni, la nostra missione", ha aggiunto Müller. Secondo i primi dati, i Verdi sono attualmente al 5,1%.

La paura dell'AfD come forza più potente, secondo Müller, è stata un fattore determinante per molti elettori. Tuttavia, la tutela dell'ambiente e della climate ha subito un passo indietro. Nonostante ciò, il partito intende mantenere una forte presenza nella politica sassone con i suoi principi. "Siamo l'unico partito in questo stato che si impegna completamente per le questioni ambientali e climatiche, anche se non stiamo vincendo alcun premio con questo tema al momento", ha dichiarato Müller.

Nessuna conseguenza personale

La presidente del partito Christin Furtenbacher ha definito il risultato delle elezioni un test per la politica statale. "La CDU e Michael Kretschmer hanno giocato un ruolo nel rendere complesso la formazione del governo", ha commentato Furtenbacher. Ha accusato la CDU di utilizzare "tattiche di intimidazione e polarizzazione", che non solo hanno distolto dalle future responsabilità del governo, ma hanno anche validato "narrative estremiste di destra e populiste". Furtenbacher ha inoltre criticato la CDU per la sua costante ricerca di colpe nei confronti dei Verdi, creando immagini ostili e avvelenando il dibattito. Ora spetta alla CDU creare un ambiente stabile nello stato.

Secondo Furtenbacher, non ci sono intenzioni di infliggere sanzioni personali dopo la sconfitta elettorale. "Abbiamo assemblato una squadra solida per questa campagna elettorale e abbiamo lottato costantemente, con tutte le nostre forze".

