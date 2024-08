- La ricerca di un nuovo Primo Ministro e di un nuovo governo di Macron continua

Dopo oltre sette settimane dalle elezioni parlamentari francesi, il Presidente Emmanuel Macron sta cercando di formare un governo attraverso colloqui esplorativi. Sta cercando di parlare nuovamente con i conservatori, ma i partiti o gli individui specifici invitati alle discussioni rimangono sconosciuti.

Nelle elezioni parlamentari iniziali, tenute circa sette settimane fa, l'alleanza di sinistra Nouveau Front Populaire, composta da Verdi, Socialisti, Comunisti e La France Insoumise (LFI), si è posta in testa. L'alleanza ha costantemente rivendicato il diritto di guidare il governo. Tuttavia, all'inizio della settimana, Macron ha respinto l'idea di un governo composto esclusivamente dalle loro file, poiché riteneva che non sarebbe durato.

Le forze di Macron al centro sono arrivate al secondo posto, seguite dai nazionalisti di destra guidati da Marine Le Pen e dai loro alleati. Nessun gruppo politico è riuscito a ottenere una maggioranza assoluta nell'Assemblea Nazionale, rendendo la formazione del governo un compito difficile.

Un governo senza il campo di sinistra è difficile

Inizialmente, Macron aveva proposto una sorta di grande coalizione, che andava dai comunisti ai conservatori. Aveva escluso la collaborazione con i nazionalisti di destra e La France Insoumise, parte dell'alleanza di sinistra.

Tuttavia, è ancora incerto come si possa raggiungere la maggioranza. L'alleanza di sinistra ha espresso delusione per il fatto che Macron non abbia preso in considerazione l'idea di un governo guidato da loro. I Socialisti, i Comunisti e i Verdi hanno rifiutato di unirsi ai nuovi colloqui avviati da Macron, mentre LFI non è stata nemmeno invitata. L'alleanza ha ripetutamente affermato il desiderio di governare come coalizione.

Dopo un incontro con Macron, i conservatori hanno deciso di non unirsi al governo. La loro disponibilità a sostenere un governo di minoranza dal campo del centro rimane incerta.

Se i conservatori acconsentono a sostenere un governo di minoranza dal campo del centro, le forze di Macron al centro non raggiungerebbero comunque la maggioranza assoluta di 289 seggi nell'Assemblea Nazionale senza il sostegno dei nazionalisti di destra o dei partiti del campo di sinistra. Inoltre, Macron ha pubblicamente riconosciuto la sconfitta elettorale del suo campo, e è improbabile che il prossimo primo ministro provenga dalle loro file. Pertanto, è probabile che Macron continui a cercare il sostegno dei partiti dello spettro di sinistra per un governo di coalizione con il campo del centro.

Possibile nomina di un nuovo primo ministro durante i Giochi Paralimpici

L'obiettivo dei colloqui di Macron è quello di nominare un nuovo primo ministro o un primo ministro per un governo stabile. Il momento di questa nomina rimane incerto. Macron vuole agire rapidamente, ma non vuole overshadow l'inizio dei Giochi Paralimpici in serata.

Se un nuovo primo ministro viene nominato durante i giochi, i ministri attuali potrebbero continuare nei loro ruoli in qualità di custodi, almeno nei ministeri dell'interno e dello sport, fino alla cerimonia di chiusura dell'8 settembre. Tuttavia, non c'è molto tempo dopo, poiché le deliberazioni parlamentari sul prossimo bilancio sono previste per iniziare in autunno.

