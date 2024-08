La ricerca di un deposito definitivo per i rifiuti nucleari potrebbe ritardarsi di decenni

La ricerca di un deposito finale per i rifiuti nucleari altamente radioattivi potrebbe essere ritardata di diversi decenni, secondo un rapporto di Deutschlandfunk. Il broadcaster ha citato uno studio dell'Istituto Öko di Friburgo, commissionato dall'Ufficio federale per lo smaltimento dei rifiuti nucleari.

Il più presto che un sito per un deposito finale potrebbe essere designato è tra cinquant'anni, secondo il rapporto. Attualmente, la legge prevede una decisione sul sito entro il 2031, ma è stato chiaro da tempo che questa tempistica non verrà rispettata.

I rifiuti nucleari altamente radioattivi delle centrali elettriche nucleari ora chiuse della Germania sono attualmente stoccati in più di 1.000 contenitori Castor in siti di stoccaggio temporanei in tutto il paese. Secondo il rapporto, i permessi per i siti di Ahaus e Gorleben scadranno entro il 2034, mentre gli altri lo faranno negli anni '40. Inoltre, i contenitori non erano stati progettati per un uso a lungo termine in stoccaggio temporaneo.

Finora, la Società federale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi (BGE) ha identificato 90 sottoregioni per ulteriori indagini, che coprono circa il 54% della superficie totale della Germania. Tra questi ci sono 74 formazioni salifere, spesso più piccole, nove argillose e sette cristalline. Tutti i Länder sono interessati, ad eccezione del Saarland. La precedente preferenza per la cupola salina di Gorleben è stata esclusa come non idonea durante il processo di selezione.

Il rapporto di Deutschlandfunk suggerisce che la gestione dei rifiuti nucleari, in particolare la designazione di un deposito finale, potrebbe essere posticipata di diversi decenni. Come sottolineato nello stesso rapporto, la scadenza dei permessi per alcuni siti di stoccaggio temporanei, come Ahaus e Gorleben, è prevista per il 2034 e gli anni '40, rispettivamente, sollevando preoccupazioni riguardo alla lunga durata dello stoccaggio di rifiuti altamente radioattivi in contenitori Castor non originariamente progettati per questo scopo.

