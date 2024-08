- La ricerca di Puigdemont a Barcellona

La polizia spagnola avvia l'operazione "Cage" per arrestare il leader separatista catalano Carles Puigdemont a Barcellona. Sono state allestite barriere stradali sulle principali uscite dalla metropoli mediterranea, con la polizia che controlla ogni veicolo in uscita dalla città, come mostrato dalla TV di stato RTVE. In alcuni casi, sono stati ispezionati gli spazi dei bagagliai e i motociclisti sono stati invitati a togliersi l'elmetto. È stato segnalato un'auto bianca come obiettivo, con il quotidiano "El País" che descrive scene surreali.

Puigdemont è apparso al centro di Barcellona questa mattina dopo quasi sette anni di esilio, accompagnato dai principali politici del suo partito Junts. Ha attraversato le strade senza essere disturbato, salutando i sostenitori su entrambi i lati. despite an outstanding arrest warrant, police did not intervene. Puigdemont had fled Spain secretly in a car after an illegal independence referendum in 2017 and the subsequent failed secession attempt.

Puigdemont si rivolge ai sostenitori

In seguito, Puigdemont ha tenuto un breve discorso a migliaia di sostenitori vicino al parlamento regionale, dove il socialista Salvador Illa sarebbe stato insediato come nuovo presidente della Catalogna. "Sono venuto qui oggi per ricordarvi che siamo ancora qui, perché non abbiamo il diritto di arrenderci", ha detto, riferendosi alla sua lotta per l'indipendenza della Catalogna dalla Spagna.

"Non abbiamo interesse a vivere in un paese dove le leggi di amnistia non concedono l'amnistia", ha aggiunto Puigdemont, riferendosi al sistema di giustizia che si rifiuta di applicare l'amnistia approvata a lui.

Nel frattempo, la sessione parlamentare per eleggere Illa è iniziata. Illa sarebbe il primo leader regionale da anni ad avvocare per l'integrazione della Catalogna con la Spagna. Puigdemont aveva annunciato l'intenzione di partecipare alla sessione, ma invece di dirigersi verso il parlamento dopo il suo discorso, è scomparso tra la folla. La polizia aveva apparentemente concentrato gli sforzi per impedire a Puigdemont di entrare in parlamento, controllando anche i tunnel sotto l'edificio parlamentare.

Speculazioni sul luogo di Puigdemont

Puigdemont non è stato visto nelle immagini televisive dopo il suo discorso, lasciando i media spagnoli a speculare sul suo luogo di permanenza. I membri principali del suo partito hanno camminato tranquillamente verso il parlamento, ma Puigdemont era già scomparso. Despite an amnesty law for separatists, Puigdemont faces arrest due to the controversial interpretation of the law by the justice system.

The amnesty law excludes cases of personal enrichment from pardon. Although Puigdemont is not accused of pocketing public funds, investigating judge Pablo Llarena accuses him of personal enrichment. Llarena argues that using public funds to achieve illegal political goals, such as the 2017 independence referendum, is equivalent to personal enrichment.

Il suo partito è emerso come la forza più forte dalle elezioni anticipate di maggio, ma ha bisogno del sostegno del partito separatista di sinistra ERC, ottenuto attraverso concessioni su questioni finanziarie e la promozione della lingua catalana. Se un nuovo governo non viene formato entro il 25 agosto, saranno necessarie nuove elezioni. Nel suo discorso inaugurale al parlamento, ha promesso di rafforzare la Catalogna e di avvocare per l'applicazione completa dell'amnistia per i separatisti.

La lotta di Puigdemont per l'amnistia non riguarda solo la sua situazione personale, ma anche una questione più ampia di giustizia e equità all'interno del sistema legale spagnolo. Despite his party's victory in the elections, the pending arrest warrant and controversial interpretation of the amnesty law continue to pose challenges for him and the Catalan independence movement.

Leggi anche: