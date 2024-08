La ricerca di discariche di rifiuti nucleari potrebbe richiedere 50 anni

Le centrali nucleari tedesche non sono più online. I rifiuti nucleari continueranno a occupare la Germania per secoli. È necessario un deposito. La ricerca di uno è in corso da molti anni e potrebbe richiedere decenni in più.

La ricerca di un deposito per i rifiuti nucleari altamente radioattivi potrebbe essere ritardata di decenni, secondo un rapporto di Deutschlandfunk. Il broadcaster ha citato uno studio dell'Istituto Öko di Friburgo, commissionato dall'Ufficio federale per la gestione dei rifiuti nucleari.

Secondo lo studio, un sito per un deposito potrebbe essere identificato potenzialmente in cinquant'anni. Attualmente, la legge prevede una decisione sul sito entro il 2031, ma è chiaro da tempo che tale scadenza non sarà rispettata.

Attualmente, i rifiuti altamente radioattivi delle centrali nucleari tedesche ora chiuse sono stoccati in più di 1.000 contenitori Castor in siti di stoccaggio intermedio in diverse località della Germania. I permessi per i siti di Ahaus e Gorleben scadranno entro il 2034, e per gli altri impianti di stoccaggio negli anni '40 del 2000. Inoltre, i contenitori non sono progettati per un uso a lungo termine in stoccaggio intermedio.

Finora, la Società federale per la gestione dei rifiuti radioattivi (BGE) ha identificato 90 aree parziali per ulteriori indagini, che coprono circa il 54% della superficie totale della Germania. Tra questi ci sono 74, spesso più piccole, cupole saline, 9 formazioni argillose e 7 formazioni cristalline. Tutti i Länder sono interessati, ad eccezione del Saarland. La cupola salina precedentemente preferita di Gorleben è stata esclusa come non idonea durante il processo di selezione.

Lo studio dell'Istituto Öko di Friburgo suggerisce che un sito potenziale per lo stoccaggio finale dei rifiuti nucleari potrebbe essere identificato nei prossimi cinquant'anni. Tuttavia, la scadenza legale attuale per una decisione sul sito, fissata per il 2031, è improbabile che sia rispettata, rendendo necessari piani per lo stoccaggio finale dei rifiuti nucleari per le generazioni future.

