La ricerca dei tedeschi scomparsi sul Mont Blanc è stata sospesa.

Primo mattino di lunedì, grossi blocchi di ghiaccio glaciale si staccano dalla Mont Blanc e precipitano nelle profondità. Un francese viene ucciso dalla neve e due tedeschi sono dati per dispersi. Le autorità hanno ora interrotto le ricerche dei due alpinisti.

Le ricerche dei due alpinisti tedeschi nella massa del Mont Blanc sono state interrotte. Erano dispersi da una caduta di ghiaccio glaciale del mattino di lunedì. "Non ci sono più ricerche", ha dichiarato un portavoce del procuratore della Repubblica nel dipartimento francese dell'Alta Savoia. "Purtroppo, non ha più senso". Si ritiene che i due tedeschi siano stati risucchiati in una crepaccia piena di neve fino a dieci metri.

Le prime indagini suggeriscono che i tedeschi sono rimasti intrappolati in un seracco, una torre di ghiaccio glaciale, che è crollato intorno alle 3:00 del mattino di lunedì a circa 4100 metri sul lato nord del Mont Blanc du Tacul. Un francese è morto e quattro sono rimasti feriti.

"Io ero appena passato di lì. Era buio, abbiamo sentito solo il rumore. Un botto e poi la discesa della neve verso la valle", ha dichiarato l'occhio testimone Paolo Comune, direttore del servizio di soccorso alpino nella valle italiana dell'Aosta, al quotidiano "La Repubblica". Si trovava nella zona per scopi di addestramento quando è avvenuto il crollo del ghiaccio glaciale.

I tedeschi, di 30 e 39 anni, sono dati per dispersi. Avevano passato la notte prima di lunedì in una capanna ai piedi della massa del Mont Blanc. Un piccozza da ghiaccio è stata trovata sull'orlo di una crepaccia durante le ricerche dei tedeschi. Si ritiene che siano stati colti alla sprovvista dalla valanga di ghiaccio e risucchiati nella crepaccia.

Le prime informazioni suggeriscono che il crollo del seracco aveva una causa naturale. Si dice che ci fosse stata una tempesta di neve sulla montagna durante la notte. La Mont Blanc, che si trova sul confine tra Francia e Italia, è altamente esposta alle condizioni meteorologiche a causa della sua altezza di oltre 4800 metri, e gli incidenti gravi si verificano regolarmente.

Le ricerche dei due alpinisti tedeschi purtroppo hanno dovuto essere interrotte per mancanza di prospettive. È triste che il loro destino rimanga ignoto dopo il crollo del ghiaccio glaciale.

Leggi anche: