- La revisione della legislazione in materia di formazione degli insegnanti mira a aumentare il numero di istruttori in MV.

Mecklenburg-Vorpommern sta rivisitando il suo programma di formazione degli insegnanti per adattarsi alle future esigenze della regione. "Non possiamo più permetterci di perdere o far cambiare campo di studio al 70% degli studenti che vogliono diventare insegnanti", ha dichiarato la Ministra della Scienza Bettina Martin (SPD).

Il disegno di legge è stato già approvato dalla giunta durante l'incontro a Schwerin e ora sarà discusso con le associazioni professionali. Successivamente, sarà inviato al parlamento dello stato per il dibattito, con un voto previsto per maggio 2025.

Le severe richieste accademiche e la mancanza di connessione pratica nel passato sono state le principali ragioni per cui molti aspiranti insegnanti hanno abbandonato gli studi, secondo Martin. Su circa 1.250 studenti all'anno in MV, meno della metà raggiungono il primo esame di stato.

La nuova legge mira a risolvere questo problema e combinerà anche i percorsi di studio per gli insegnanti delle scuole gymnasium e regionali. Questa mossa aveva incontrato critiche dall'opposizione in precedenza, ma Martin ha sostenuto che aveva portato a maggiore attrattiva e migliori risultati di studio in altri stati federali. Ha categoricamente negato le voci secondo cui la coalizione rossa-rossa voleva chiudere il gymnasium in MV.

Entro il 2030, Mecklenburg-Vorpommern prevede una carenza di circa 2.600 insegnanti, con una carenza prevista per gli anni a venire. Martin ha riconosciuto che i cambiamenti non avrebbero portato a risultati immediati, ma alcuni, come quelli nella formazione degli insegnanti di scuola professionale, avrebbero avuto effetto prima. Nel complesso, lo stato prevede di investire altri €25 milioni nelle università di Rostock e Greifswald per facilitare l'attuazione della riforma entro il 2030.

