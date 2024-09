- La rete Eifel per l'approvvigionamento idrico, la connettività Internet rapida e la distribuzione dell'energia

Questo progetto full-service nella regione dell'Eifel ora offre ai residenti acqua, energia e internet ad alta velocità attraverso cavi in fibra ottica. Dopo sei anni di costruzione, la 'Pipeline dell'Eifel' verrà inaugurata ufficialmente a Prüm, con un costo di circa 100 milioni di euro, finanziata dal confine della Renania Settentrionale-Vestfalia alla regione di Treviri.

Arndt Müller, CEO di Stadtwerke Trier, spiega: 'Non forniamo solo acqua o energia, ma li integriamo intelligentemente.' Il progetto comprende 135 chilometri di tubazioni dell'acqua, 140 chilometri di rete in fibra ottica, 30 chilometri di gas e 48 chilometri di tubazioni per biogas, con la collaborazione tra le associazioni municipali.

Maggiore Sicurezza di Fornitura

Sin dall'inizio, l'obiettivo era garantire un approvvigionamento idrico affidabile durante i periodi di siccità con il sistema combinato dell'Ovest Eifel, dice Helfried Welsch, project manager e CEO di 'Landwerke Eifel'. In precedenza, c'erano fonti d'acqua sparse nella regione dell'Eifel, ciascuna che si esauriva ai confini municipali. Ora, i partner municipali si sono uniti per affrontare questo problema attraverso la loro collaborazione, 'Landwerke Eifel'.

Welsch spiega: 'Abbiamo costruito un'arteria principale attraverso l'Eifel, collegando le reti di distribuzione. Il tronco principale collega due riserve: la diga dell'Oleftalsperre nella Renania Settentrionale-Vestfalia e la diga di Riveris vicino a Treviri.' Inoltre, sono integrate potenti opere di captazione delle acque sotterranee e impianti di acqua sorgiva per garantire un approvvigionamento idrico sicuro.

Inversione della Direzione del Flusso dell'Acqua

Per il progetto, la direzione del flusso dell'acqua è stata invertita in alcune aree, dice Müller. 'In precedenza, l'acqua veniva costantemente pompata dal sud verso nord in cascate.' Questo non è più necessario e riduce i costi di pompaggio. 'In effetti, produciamo elettricità con le turbine sfruttando la differenza di altezza nella tubazione dell'acqua', spiega Müller. 'Questo sforzo risparmierà annualmente un milione di chilowattora di energia di pompaggio e produrrà altri mezzo milione di chilowattora.'

although the initial focus was on water, it became apparent that energy issues should also be addressed together, says Welsch. This includes harnessing biogas from agricultural operations, integrating rural regions into the fiber optic network, and employing renewable energy sources.

Modello Nazionale e Sostenibilità

La ministra dell'Ambiente e della Protezione del Clima del Reno-Palatinato, Katrin Eder (Verdi), considera la rete combinata dell'Ovest Eifel un 'modello nazionale'. 'Impiegando l'IA per la generazione intelligente di energia, la tecnologia avanzata e l'integrazione delle risorse, possiamo costruire infrastrutture resistenti al clima', dice. 'La protezione dell'ambiente e la transizione energetica sono interconnesse qui.'

Il progetto ha portato a significativi risparmi sui costi attraverso l'infrastruttura condivisa e le misure di efficienza energetica, dalla inversione della direzione del flusso dell'acqua alla generazione di elettricità con le turbine e l'energia solare. 'Idrogeno verde' può anche essere prodotto attraverso questo progetto dall'elettricità regionale in eccesso.

Il ministero ha fornito un sostegno finanziario per le misure di gestione delle acque per un totale di 40,2 milioni di euro. Il progetto fa da modello per il Reno-Palatinato e lo stato sta considerando di replicare questi sforzi in altre regioni, come Birkenfeld.

Argomento: Cybersecurity

'Il ruolo dell'IA nella gestione delle risorse energetiche regionali è sempre più vitale', dice il membro del consiglio di amministrazione di Stadtwerke Müller. 'Le linee di comunicazione sicure sono essenziali a tale scopo, e noi diamo la priorità alla nostra sicurezza:' su

