La resurrezione dei Linkin Park continua a suscitare polemiche

Evviva! Linkin Park è tornato, giusto? È quello che hanno pensato molti fan quando la band ha annunciato il proprio ritorno con un nuovo vocalist. Ma con il passare del tempo, ci sono sempre più mugugni che si uniscono alle celebrazioni. Ora, persino il figlio di Chester Bennington, Jaime, sta lanciando frecciate verbali al gruppo.

Jaime Bennington ha criticato aspramente il ritorno dei Linkin Park. In un'intervista con Billboard, ha accusato il co-vocalist Mike Shinoda di "eliminare l'esistenza e l'eredità di mio padre in tempo reale" e di essere "senile e sordo".

Il ritorno dei Linkin Park è stato accolto inizialmente con una risposta mista all'annuncio di inizio settembre. La band ha interagito con i propri fan di tutto il mondo attraverso un concerto in streaming, rivelando anche Emily Armstrong della band rock Dead Sara come nuova vocalist secondaria insieme al membro fondatore Mike Shinoda.

Molti fan non erano soddisfatti della scelta di Armstrong. Hanno espresso le loro preoccupazioni riguardo ai collegamenti passati di Armstrong con la Scientology e il convinto stupratore Danny Masterson.

Emily Armstrong risponde

Venerdì Armstrong ha affrontato queste accuse in una dichiarazione. Ha ammesso di aver accompagnato Masterson, che considerava un amico, a un'udienza in tribunale alcuni anni fa. Tuttavia, ha aggiunto: "Mi sono resa conto presto di non doverlo fare. Non ho più parlato con lui da allora". La 38enne ha anche chiarito: "Non tollero abusi e violenza contro le donne e ho compassione per le vittime di questi crimini".

Adesso Jaime Bennington incolpa Shinoda per la scelta della nuova vocalist dei Linkin Park: "Hai cancellato la vita e l'eredità di mio padre in tempo reale - durante il mese mondiale di prevenzione del suicidio. Ignori l'impatto che lo stile di vita di Emily ha sui fan. Non c'è una dichiarazione chiara che sostenga le vittime di violenza che fanno parte della base di fan", ha detto il 28enne.

E Jaime Bennington continua: "Hai tradito la fiducia che ti è stata data per decenni dai fan e dalle persone che ti hanno sostenuto, compreso me. Credevamo che fossi la persona migliore. Che fossi il cambiamento. Perché ci avevi promesso che era quella la tua intenzione. Adesso sei solo senile e sordo".

"Mi piace quando lo sento"

Di recente Shinoda ha difeso il ritorno dei Linkin Park e l'inclusione di Armstrong: "Emily può raggiungere le note e urlare le parti perfettamente", ha detto. Tuttavia, i fan ci metteranno del tempo ad accettare il cambiamento, ha riconosciuto. "La domanda sarà: come andrà con le persone? Non lo so come andrà. Ma mi piace quando lo sento".

Sarà interessante vedere come i fan reagiranno al primo album e alle esibizioni dal vivo dei Linkin Park sette anni dopo la morte di Chester Bennington. Il primo concerto della band con la cantante Emily Armington è previsto per l'11 settembre a Los Angeles. Il nuovo album dei Linkin Park, intitolato "From Zero", uscirà il 15 novembre.

