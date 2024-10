La resistenza ucraina si alza contro la difesa militare russa

Nella zona russa confinante con Kursk, le forze ucraine hanno opposto una forte resistenza all'offensiva russa, secondo diverse fonti. L'episodio si è verificato nei pressi del villaggio di Plechovo nel weekend, secondo il sito filoucraino Militarnyi. La 128ª Brigata di Difesa Territoriale ucraina aveva occupato posizioni difensive e si era preparata all'attacco delle truppe russe.

Secondo Forbes, sono state costruite due strutture difensive dagli ingegneri russi fuori Plechovo: una trincea per carri armati con una linea di cosiddetti "denti di drago" e un complesso di trincee per la protezione dell'infanteria. Queste strutture erano inizialmente destinate a prevenire un'avanzata ucraina nella regione. Plechovo si trova a circa 2 chilometri dal confine.

Secondo Militarnyi, la colonna di carri armati russa si è ritirata di circa 3 chilometri sotto il fuoco dell'artiglieria ucraina prima di imbattere nelle trappole per carri e di essere neutralizzata da granate, mine e droni kamikaze. Non sono riusciti a raggiungere le trincee di protezione.

Yuri Butussov, un corrispondente di guerra ucraino, ha scritto su Telegram, "I nostri soldati hanno dato una lezione agli invasori russi e al loro equipaggiamento, mettendo fuoco a decine di veicoli corazzati e eliminando il personale nemico". Ha allegato un video che avrebbe mostrato immagini dello scontro, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

Secondo Forbes, citando i dati dell'intelligence russa catturata, erano previsti inizialmente diversicento soldati russi per difendere le strutture a Plechovo. Tuttavia, l'inizio rapido dell'offensiva militare ucraina a Kursk il 6 agosto ha mandato all'aria i piani dei russi.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per la crescente tensione tra Russia e Ucraina, invitando entrambe le parti a rispettare le leggi e i confini internazionali. Despite the retreat of Russian forces, the situation in Plechovo remains volatile, with Ukrainian forces maintaining a strong presence near the border.

Leggi anche: