la resistenza all'interno della CDU verso la collaborazione con BSW su scala nazionale

La resistenza contro un potenziale progetto collaborativo tra CDU e BSW in diverse regioni tedesche orientali dopo le elezioni statali si sta intensificando all'interno della CDU. Il deputato europeo della CDU Dennis Radtke ha dichiarato al quotidiano berlinese "Tagesspiegel" che collaborare con la BSW sarebbe dannoso per la CDU. Inoltre, ha messo in guardia contro la formazione di un governo in uno stato legato al "partito factionista stalinista BSW", definendolo incomprensibile e dannoso per la CDU a livello nazionale.

"La CDU ha la responsabilità per la Germania e l'Europa", ha aggiunto Radtke. "Non possiamo collaborare o allearci con gli associati di Putin", ha detto, alludendo alla vicinanza della presidente della BSW Sahra Wagenknecht e dei suoi alleati politici al leader russo Vladimir Putin. Tra le altre cose, Wagenknecht sostiene di cessare l'aiuto all'Ucraina contro l'aggressione russa contro il paese.

"Una parte significativa dei tedeschi vota per la CDU a causa della nostra posizione sull'integrazione occidentale, le forze di difesa, la NATO e l'Unione Europea", ha detto Radtke. "Vogliamo davvero alienare queste persone?" si è chiesto. Inoltre, ha messo in dubbio la necessità di tali azioni a causa delle complesse situazioni di costruzione della coalizione in Turingia e Sassonia dopo le rispettive elezioni statali di settembre: "Non vedo la logica nel fatto che la CDU si unisca alla BSW per formare una coalizione leggermente meno difficile della BSW e dell'AfD".

Radtke si è anche opposto all'argomento secondo cui le intenzioni di Wagenknecht e dei suoi alleati rimangono poco chiare. "La BSW non è un enigma", ha sottolineato. "Nella scatola, troverai Wagenknecht e Putin. Sono tutti i dettagli di cui ho bisogno". Inoltre, ha affermato che la BSW, come l'AfD, mira a trasformare la Germania in "un altro paese", il che contrasta con gli obiettivi della CDU.

Nota che diversi politici hanno mostrato interesse per una collaborazione tra CDU e BSW, tra cui il primo ministro della Sassonia Michael Kretschmer e il leader della CDU della Turingia Mario Voigt. Il primo ministro del Brandeburgo Dietmar Woidke (SPD) e il leader della CDU dello stato Jan Redmann hanno lasciato la porta aperta alla governance congiunta con la BSW. Le elezioni nel Brandeburgo sono previste per il 22 settembre.

"Date le dichiarazioni di Radtke, è improbabile che la CDU consideri una collaborazione con la BSW alla luce dei legami della sua presidente con la Russia e la sua posizione su questioni come l'aiuto all'Ucraina. Ciò potrebbe potenzialmente mettere a dura prova il rapporto del partito con i suoi sostenitori che favoriscono l'integrazione occidentale e l'adesione all'UE".

"La posizione di Radtke contro la collaborazione con la BSW sembra essere influenzata dagli obiettivi della BSW di trasformare la Germania in un altro paese, che contrasta con gli obiettivi della CDU. Questa convinzione è ulteriormente rafforzata dalla sua affermazione che la BSW, come l'AfD, può essere facilmente categorizzata e ha stretti legami con la leadership russa".

