- La residenza reale rivela i piani per il viaggio in barca nel Pacifico

Re Carlo III, 75 anni, e la Regina Camilla, 77 anni, sono pronti per partire per l'Australia e le Samoa più tardi nel mese di ottobre. Il Palazzo di Buckingham ha ufficialmente annunciato le date del tour e l'itinerario, che si svolgerà dal 18 al 26 ottobre.

Questo viaggio sarà un primo per Carlo in molti aspetti. Il suo viaggio in Australia segnerà il suo debutto come Re in un paese internazionale, in qualità di suo capo di stato. Inoltre, la riunione dei Capo di Stato del Commonwealth il 21 ottobre a Samoa sarà la sua prima partecipazione in qualità di capo dell'associazione.

Si dice che Carlo sia in ottima forma dal punto di vista della salute.

Al suo arrivo nella capitale australiana, Canberra, sarà accolto dal Primo Ministro Anthony Albanese. La coppia reale si recherà quindi al porto di Sydney per assistere a una parata navale. Con un vivo interesse per l'ambiente, Carlo si recherà anche a parlare con i pompieri per discutere degli annuali incendi boschivi.

Incontri con i ricercatori del cancro alla pelle sono previsti nell'itinerario. Carlo ha dichiarato pubblicamente la sua diagnosi di cancro in febbraio e si è temporaneamente ritirato dalla vita pubblica. Recentemente, fonti dei media britannici hanno riferito, in base a fonti del palazzo, che il re è attualmente in ottima salute.

Durante il loro tour, il Re Carlo III e la Regina Camilla visiteranno anche altri luoghi significativi in Australia. Hanno in programma di esplorare Uluru, un'iconica attrazione nota come 'Ayers Rock'.

In Samoa, oltre a partecipare alla riunione dei Capo di Stato del Commonwealth, intendono rendere omaggio al cimitero di Apia, dove sono sepolti molti soldati dell'Impero Britannico.

