- La residenza di un presunto trafficante di armi è stata perquisita.

A causa di sospetti di traffico illecito di armi e possesso, una proprietà e un locale commerciale a Kiel e Schwentinental (circondario di Plön) sono stati perquisiti. In precedenza, erano state condotte indagini contro un uomo di 68 anni che era stato proibito di partecipare al traffico di armi e di possedere armi, come dichiarato dalla polizia e dall'ufficio del procuratore.

Tuttavia, man mano che le indagini procedevano, si sospettava che l'uomo stesse ancora trafficando armi. Di conseguenza, il tribunale distrettuale di Kiel ha emesso un mandato di perquisizione. Durante la perquisizione, gli ufficiali hanno raccolto prove consistenti. L'uomo è attualmente sotto indagine per violazione delle leggi sulle armi.

La polizia e l'ufficio del procuratore, in particolare l'ufficio del procuratore, stanno monitorando da vicino l'indagine in corso sull'uomo per i presunti reati in materia di armi. L'ufficio del procuratore dovrebbe svolgere un ruolo significativo nei processi di incriminazione e giudizio relativi al sospetto traffico di armi e possesso illecito dell'uomo.

Leggi anche: