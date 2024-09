La Reserve Bank of India (RBI) decide di uscire dal mercato bielorusso.

Raiffeisen Bank International (RBI) sta chiudendo i battenti in Bielorussia. La banca ha siglato un accordo per cedere la sua quota del 87,74% in Priorbank JSC e nelle sue filiali a Soven 1 Holding Limited, con sede negli Emirati Arabi Uniti. RBI ha annunciato l'operazione. Il closing è previsto nell'ultimo trimestre dell'anno. Tuttavia, RBI si aspetta che questo passo incida negativamente sui suoi utili consolidati, con un impatto previsto di circa €300 milioni, principalmente a causa della discrepanza tra il prezzo di vendita e il valore patrimoniale delle quote di Priorbank JSC. Si prevede inoltre un ulteriore impatto negativo di circa €500 milioni. Sotto la nuova proprietà, Priorbank JSC opererà in modo indipendente.

A seguito dell'attacco della Russia all'Ucraina, RBI sta valutando anche modi per ritirarsi dalla Russia. La banca, che opera nel paese da quasi tre decenni, è sotto la lente di ingrandimento degli investitori e degli organi di regolamentazione a causa delle sue attività legate alla Russia.

In Bielorussia, RBI ha registrato un utile dopo le tasse di €112 milioni nel 2023. Priorbank serve clienti aziendali, piccole e medie imprese e clienti individuali.

Nonostante la vendita riuscita della sua quota di maggioranza in Priorbank JSC, RBI potrebbe incontrare ostacoli nei suoi utili a causa della sostanziale discrepanza tra il prezzo di vendita e il valore patrimoniale delle quote della banca. Di conseguenza, RBI, tenendo conto della situazione geopolitica, sta valutando anche possibili strategie di uscita dalle sue operazioni in Russia.

