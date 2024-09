La reputazione di Hezbollah dipende molto dalla vendetta di Israele.

Dall maggio 2000, il gruppo è riuscito a spingere Israele fuori dal Libano meridionale dopo un conflitto lungo e impegnativo. Sei anni dopo, ha resistito a Israele in una guerra di 34 giorni. Da allora, il gruppo sostenuto dall'Iran ha rafforzato il suo arsenale di missili e droni. In Siria, ha combattuto a fianco di Iran e Russia contro l'opposizione al regime di Assad. Negli ultimi 11 mesi, ci sono state quasi daily scaramucce lungo il confine con Israele, costringendo oltre 62.000 israeliani a evacuare le loro case nella parte settentrionale dello stato ebraico (mentre oltre 100.000 libanesi hanno lasciato l'area del confine).

Tuttavia, quest'estate l'immagine di forza del gruppo ha iniziato a sgretolarsi. Il 30 luglio, un drone israeliano ha colpito un edificio residenziale a Beirut meridionale, uccidendo un comandante di alto livello di Hezbollah, Fu'ad Shukr. Inoltre, martedì, intorno alle 15:30 ora di Beirut, numerosi cercapersone sono esplosi in aree con influenza di Hezbollah, ferendo quasi 3.000 persone e uccidendo almeno 12.

Il giorno successivo, un nuovo ciclo di esplosioni ha scosso i sobborghi meridionali di Beirut e altre città del sud del paese, causando almeno nove morti, secondo il ministero della salute libanese. Una fonte di sicurezza ha informato CNN che questi dispositivi erano walkie-talkie.

Although Hezbollah has not disclosed exact figures, it's apparent that many of their lower-ranking members were injured in the explosions.

In sintesi, l'attacco con missili e i dispositivi esplosivi indicano una significativa infiltrazione da parte di Israele nelle reti di comando e controllo cruciali di Hezbollah. Il gruppo non è mai stato così vulnerabile o compromesso.

Hezbollah ha giurato vendetta contro Israele. La loro credibilità dipende da questo. Ma realisticamente, quali opzioni hanno?

Non molte, a giudicare dalle loro recenti azioni.

Per vendicare la morte di Shukr, il 25 agosto Hezbollah ha lanciato oltre 300 droni e missili contro i bersagli israeliani, compresi, secondo il loro leader Hassan Nasrallah, la sede dell'agenzia di intelligence Mossad e l'unità 8200, l'unità di intelligence dei segnali di Israele. Tuttavia, Israele ha negato danni significativi e non sono state presentate prove per contraddire questa affermazione.

Molti dei portatori dei dispositivi esplosivi erano probabilmente ufficiali di campo, i punti di riferimento locali per le celle di combattenti che costituiscono le forze di base di Hezbollah. E ora, almeno 2.000, o più, potrebbero essere temporaneamente incapacitati, o peggio.

La rete di comunicazione, in cui i cercapersone e i walkie-talkie hanno giocato un ruolo cruciale, è probabilmente fuori servizio.

Gli ufficiali di intelligence di Hezbollah devono lottare per decifrare come sia successo tutto ciò.

Anche se si decidesse di retaliare contro Israele, come potrebbe l'ordine essere trasmesso lungo la linea e chi potrebbe, o addirittura vorrebbe, eseguirlo?

Il conflitto al confine ha già comportato un prezzo elevato per Hezbollah, che ammette di aver perso oltre 400 combattenti dal

Leggi anche: