La Repubblica federale di Germania ha rafforzato la normativa sui richiedenti asilo e sulle armi da fuoco.

A seguito dell'allegato attacco islamico da parte di un richiedente asilo siriano in una festa cittadina a Solingen, che ha causato tre morti, il governo federale ha ideato un piano di sicurezza. Questo piano, che si estende per sette pagine, prevede il rafforzamento delle leggi sulle armi, la lotta contro l'estremismo islamico e la semplificazione dei processi di espulsione e delle restrizioni dei benefici per determinati richiedenti asilo.

Restrizioni sui coltelli negli eventi pubblici e nei viaggi a lunga distanza

In futuro, verrà imposto un divieto di portare coltelli in raduni comunitari, eventi sportivi e simili eventi pubblici. Tuttavia, verranno fatte eccezioni per catering, venditori al mercato e performers. Un divieto generale di portare coltelli si applicherà anche ai viaggi in treno a lunga distanza e ad altri fornitori di servizi. Nei trasporti locali, gli stati federali avranno l'autorità di vietare i coltelli con lame lunghe più di quattro centimetri attraverso regolamentazioni. Inoltre, il governo intende introdurre un "divieto di portare coltelli a serramanico". Le esenzioni si applicano ai professionisti che necessitano di tali attrezzi, come cacciatori e artigiani.

I divieti possono essere applicati alle stazioni ferroviarie, sebbene ciò cada sotto la giurisdizione degli stati federali. Alle stazioni ferroviarie, i poteri della Polizia federale verranno potenziati, consentendo agli ufficiali di effettuare controlli casuali e, se necessario, utilizzare i Taser.

Processo di approvazione della licenza per armi da fuoco più rigoroso

I richiedenti un permesso per armi da fuoco dovranno sottoporsi a controlli più rigorosi. La Polizia federale, l'Ufficio centrale di polizia criminale federale e l'Ufficio di investigazione criminale doganale dovranno essere consultati prima dell'emissione. Se c'è motivo di sospettare che individui non affidabili o non idonei, come estremisti, possiedono armi, verranno adottate misure rapide o migliorati i sequestri. Le indagini delle autorità delle armi potrebbero anche fare affidamento su "fonti pubblicamente disponibili". I controlli potenziati si applicheranno anche ai controlli sulla affidabilità delle licenze di caccia, che saranno gestiti dalle autorità delle armi in futuro.

Lotta contro l'estremismo islamico e Task Force

Le autorità investigative utilizzeranno l'aiuto dell'IA. Questa tecnologia è particolarmente utile per il confronto biometrico dei dati generalmente accessibili via internet, come la "riconosizione facciale", per identificare sospetti o persone ricercate.

Il governo federale sta istituendo una Task Force per la prevenzione dell'estremismo islamico composta da entrambi i punti di vista scientifico e operativo. Questa task force mira a rafforzare gli sforzi di deradicalizzazione e rispondere alle tendenze emergenti nell'estremismo islamico, in particolare tra coloro che si radicalizzano attraverso piattaforme dei social media come TikTok. In linea con questo, il governo federale intende stringere la Legge sui servizi digitali e adottare misure legali se il materiale di propaganda di organizzazioni incostituzionali e terroristiche o la diffusione di discorsi d'odio viene diffuso tramite piattaforme online.

Laws on Residence and Deportation più strette

I processi di espulsione verranno facilitati abbassando la soglia per una "ragione seria per l'espulsione", che si applica già se il reato è stato commesso utilizzando un'arma o uno strumento pericoloso. Un task force congiunto composto da governi federali e statali lavorerà per rimpatriare più richiedenti asilo verso i paesi dell'UE in cui sono entrati tramite la procedura di Dublino.

Per i richiedenti asilo la cui responsabilità è di altri stati dell'UE, i benefici in Germania verranno ridotti. Per questi individui, "ulteriore ricezione di benefici in Germania dovrebbe essere esclusa" in determinate circostanze. Le possibilità esistenti per ridurre i benefici verranno estese di conseguenza. Il governo federale conferma la sua intenzione di facilitare i rimpatri in Afghanistan e Siria. Gli sforzi in questo senso rimangono intensi.

Nel caso di "viaggi di ritorno" da persone riconosciute protette, è necessario il soddisfacimento di un "obbligo morale" (come partecipare a un funerale). Se ciò non accade, lo status di rifugiato o protezione sussidiaria verrà revocato. I rifugiati dall'Ucraina sono esenti da queste misure.

Dopo l'attuazione delle leggi sulle armi più strette, c'è una crescente preoccupazione per i possibili attacchi con coltelli agli eventi pubblici. Per mitigare questo rischio, verrà imposto un divieto di portare coltelli in vari raduni comunitari, eventi sportivi e viaggi in treno a lunga distanza.

Segnato da un aumento di sospetti estremisti islamici, la Task Force per la prevenzione dell'estremismo islamico utilizzerà l'aiuto dell'IA, come la riconoscizione facciale, per identificare e monitorare gli individui che potrebbero rappresentare una minaccia.

Leggi anche: