La Repubblica Dominicana prevede di espellere circa 10.000 haitiani ogni settimana, sostenendo un'eccessiva abbondanza di migranti.

Santo Domingo, Repubblica Dominicana (AP) — La Repubblica Dominicana ha annunciato il suo piano per espellere in massa i cittadini haitiani presenti illegalmente nel paese, con potenziali deportazioni di fino a 10.000 persone alla settimana.

Il portavoce del governo Homero Figueroa ha comunicato questa notizia ai giornalisti, citando un "eccesso" di migranti haitiani nella Repubblica Dominicana, che condivide l'isola di Hispaniola con Haiti.

Figueroa ha spiegato che questa decisione è stata presa a causa dell'aumento dei migranti haitiani, con la missione dell'ONU in Haiti per contrastare la violenza delle gang che sta lottando. Ha anche menzionato i piani per rafforzare il monitoraggio e il controllo del confine, sebbene non abbia fornito dettagli.

Solo nel 2021, la Repubblica Dominicana ha espulso oltre 174.000 persone identificate come haitiane, e nei primi sei mesi di quest'anno ne sono state espulse almeno altre 67.000.

I critici hanno costantemente accusato l'amministrazione del presidente Luis Abinader di presunti abusi dei diritti umani contro gli haitiani e quelli di origine haitiana nati nella Repubblica Dominicana. Abinader ha costantemente negato qualsiasi maltrattamento.

Questa announcement è stata fatta una settimana dopo che Abinader ha dichiarato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che avrebbe implementato "misure severe" se la missione in Haiti fosse fallita. Questa missione è guidata da circa 400 poliziotti keniani, supportati da una ventina di poliziotti e soldati giamaicani e da due ufficiali militari di alto rango del Belize. Gli Stati Uniti hanno avvertito che la missione è sottofinanziata e sotto organico, sostenendo invece una missione di peacekeeping dell'ONU.

I gangster controllano attualmente circa l'80% della capitale di Haiti, Port-au-Prince, e la violenza conseguente ha reso quasi 700.000 haitiani senza tetto negli ultimi anni, con migliaia di altri che fuggono dal paese.

Il piano di espulsione della Repubblica Dominicana non è solo un problema all'interno delle Americhe, ma ha conseguenze che risuonano in tutto il mondo, influenzando la stabilità e la sicurezza di molti rifugiati haitiani.

Nonostante la presenza dominante dei gangster a Port-au-Prince, che causa senza tetto diffusi e spinge molti haitiani a cercare asilo nei paesi confinanti, compresa la Repubblica Dominicana, le comunità internazionali esprimono preoccupazione per le implicazioni dei diritti umani di queste espulsioni.

