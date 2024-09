La Repubblica Ceca si prepara a forti piogge e conseguenti inondazioni.

La Repubblica Ceca si sta preparando per le forti piogge e le inondazioni previste nei prossimi giorni. L'acqua è stata scaricata da diverse dighe per creare spazio. Ad esempio, il flusso alla centrale idroelettrica di Vrane sul Moldava, a sud di Praga, è stato aumentato da 40 a 120 metri cubi al secondo. Ciò influisce sull'Elba, che si unisce al Moldava a Melnik.

I livelli dell'acqua sono aumentati alla stazione di misurazione di Ústí nad Labem (Aussig sull'Elba). Sono state fatte tentativi simili per creare spazio di stoccaggio nei bacini idrici sui fiumi March (Morava), Thaya (Dyje) e Oder nella parte orientale del paese.

L'Istituto Idrometeorologico Ceco ha emesso un'allerta per le forti piogge, le inondazioni e le alluvioni previste nei prossimi giorni, in particolare nella parte orientale del paese. "La situazione che prevediamo per i prossimi 4-5 giorni è purtroppo molto simile alle condizioni delle grandi inondazioni del 1997 e del 2002", ha avvertito il Ministro dell'Ambiente della Repubblica Ceca Petr Hladik. In quegli anni ci sono state gravi inondazioni sui fiumi Oder (1997) e Elba (2002).

Il Ministro dell'Interno della Repubblica Ceca Vit Rakusan ha raccomandato il rinvio degli eventi sociali previsti nei prossimi giorni se non è garantita la sicurezza, in particolare le attività vicino alle rive dei fiumi e dei torrenti. Gli abitanti delle zone inondabili dovrebbero preparare kit di evacuazione di emergenza. A Jeseník, nelle montagne dei Monti Hrubý Jeseník, e in altri luoghi che prevedono precipitazioni estreme, i pompieri hanno iniziato a riempire sacchi di sabbia.

Le forti piogge previste dall'Istituto Idrometeorologico Ceco hanno causato un aumento significativo dei livelli dell'acqua alla stazione di misurazione di Ústí nad Labem. A causa di queste forti piogge, i preparativi di emergenza a Jeseník e in altre aree che prevedono forti piogge comportano il riempimento di sacchi di sabbia da parte dei pompieri locali.

Leggi anche: