La Repubblica ceca registra i primi morti per inondazioni

In Repubblica Ceca, è stata confermata la prima vittima mortale causata dalle alluvioni. Le autorità stanno cercando almeno sette persone disperse. Una persona è annegata nel fiume Krasovka, nel distretto di Bruntál, nella regione di Moravia-Slesia, come ha dichiarato il presidente della polizia Martin Vondrasek in radio pubblica.

Tre persone sono ancora disperse dopo che la loro auto è stata trascinata via da un fiume in piena vicino a Jeseník, nelle montagne Hrubý Jeseník. Il veicolo non è stato ancora trovato. Altre persone disperse sono state trascinate in diversi corsi d'acqua, tra cui il fiume Otava. Tra i dispersi c'è anche un uomo di una casa di riposo vicino al confine polacco. Il primo ministro ceco Petr Fiala ha descritto le alluvioni come una " inondazione centenaria ", un evento che statisticamente si verifica ogni cento anni.

Durante il weekend, le città principali come Jeseník, Opava e Krnov hanno visto le strade trasformarsi in torrenti impetuosi. I lavoratori del soccorso a Jeseník hanno utilizzato barche ed elicotteri per salvare centinaia di persone. Il sindaco della città, situata in una vallata vicino al confine polacco, ha dichiarato: "Era un'apocalisse, ovunque c'è fango, tutto è distrutto". La piazza principale della città si è temporaneamente trasformata in un vasto specchio d'acqua con veicoli che galleggiavano. various houses collapsed in the region, and landslides threatened once the water receded.

Livello di allerta massimo a Königgrätz

Non c'è segno di miglioramento. L'onda di piena del fiume March (Morava) ha raggiunto Litovel, circa 200 chilometri a est di Praga, dove intere strade sono state sommerse, secondo l'agenzia di stampa CTK. Gli abitanti della città di quasi 10.000 persone sono stati invitati a non ostacolare i lavoratori del soccorso, con il sindaco che ha avvertito sui social media: "Ci aspettiamo un'ulteriore aumento del livello dell'acqua del fiume nelle prossime ore".

I livelli dell'acqua continuano a salire in molti altri luoghi. È stato emesso un avviso di alluvione per la zona intorno alla città di Frýdlant nella Boemia settentrionale. A Hradec Králové (Königgrätz) sul fiume Elba è stato dichiarato il livello massimo di allerta per le alluvioni. La punta dell'Elba non era attesa a Ústí nad Labem (Aussig an der Elbe) vicino al confine sassone fino a mercoledì, intorno alle 7,65 metri sopra il punto zero.

Più pioggia prevista

Finora non ci sono state grandi conseguenze nel comune di Troubky nella regione amministrativa di Olomouc, a differenza delle prime paure. Il fiume Becva (Betschwa) non ha ancora superato il suo corso. La città è diventata famosa come simbolo del disastro delle alluvioni del 1997 in Moravia, quando nove persone sono morte e 150 case sono state distrutte. Si prevede pioggia pesante in tutta la Repubblica Ceca lunedì, soprattutto nel sud.

La situazione nei Paesi vicini è altrettanto difficile, in particolare in Polonia, soprattutto nel sud-ovest. Le piogge persistenti vicino al confine con la Repubblica Ceca hanno causato alluvioni, in particolare nella piccola città di Klodzko nella Slesia inferiore, con un morto. Il villaggio di Glucholazy nella regione di Opole è stato devastato dalle acque delle alluvioni.

La Romania è gravemente colpita

La notte di lunedì, la piccola città di Nysa nella regione di Opole ha affrontato alluvioni particolarmente severe. L'agenzia di stampa EMN ha riferito che l'acqua del fiume Glatzer Neiße, un affluente dell'Oder, ha invaso la sala

