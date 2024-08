- La Renania-Palatinato intende ampliare gli sforzi di collaborazione locale.

Il Parlamento di Stato del Reno-Palatinato mira a rafforzare i suoi legami con le regioni di Bourgogne-Franche-Comté in Francia, Opolskie in Polonia e Středočeský kraj nella Repubblica Ceca. L'obiettivo è quello di motivare l'Europa, che è particolarmente significativo nell'odierno clima, ha dichiarato il Presidente del Parlamento di Stato Hendrik Hering all'Agenzia Telegrafica Tedesca a Magonza.

Ad esempio, sarebbero auspicabili maggiori partnership scolastiche, in particolare con le regioni di Opolskie e Středočeský kraj, ha detto Hering. Lo scambio di giovani, compresi gli apprendisti, dovrebbe anche essere intensificato. Il Presidente del Parlamento di Stato si è riferito al nuovo progetto "Rappresentanti locali" con Bourgogne-Franche-Comté. Simile a un anno di servizio sociale volontario, i volontari di entrambe le regioni lavorano initially nel loro parlamento di casa e poi si trasferiscono nel parlamento della regione partner. Un'espansione all'Voivodato di Opolskie e Středočeský kraj sarebbe benefica.

Nuove iniziative

Un nuovo programma di scambio è previsto per iniziare quest'autunno con un asilo tedesco parlante nella regione partner Opolskie. Un individuo del Reno-Palatinato verrà inviato lì per sei mesi o un anno per aiutare come personale aggiuntivo nell'insegnamento della lingua tedesca all'asilo. Il Parlamento di Stato del Reno-Palatinato contribuirà con 500 euro al mese e la regione di Opolskie fornirà l'alloggio.

In linea di principio, le circostanze nel Reno-Palatinato per espandere le collaborazioni regionali sono molto favorevoli. La partnership con Bourgogne-Franche-Comté, che esiste dal 1962, è la più antica del suo genere in Europa. Inoltre, c'è il Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/4er-Netzwerk, una rete interregionale per tutte e tre le partnership regionali, che ha circa 550 membri (al 31 dicembre 2023). Questa crescita è molto notevole, ha detto Hering.

Secondo il Parlamento di Stato, ci sono 150 partnership con i comuni di Bourgogne-Franche-Comté, 25 con quelli dell'Voivodato di Opolskie e due con i comuni della regione di Středočeský kraj. Hering vede un grande potenziale nella partnership con la regione ceca, ma molto dipende dalle persone e dalle strutture locali.

Apprendisti si riuniscono a Magonza

Hering ha detto che mentre gli studenti hanno molte opportunità di soggiorni all'estero, è più difficile per gli apprendisti. Tuttavia, questo gruppo mostra un livello relativamente alto di scetticismo verso l'Europa. Pertanto, sono stati organizzati per anni incontri di apprendisti in professioni simili o correlate. Questo continuerà ad essere un focus nei prossimi anni, ha sottolineato Hering.

In questa settimana, apprendisti e giovani professionisti dei settori della musica, della gastronomia, della giornalistica e della comunicazione delle quattro regioni si riuniranno a Magonza. Mercoledì 28 agosto, il Presidente del Parlamento di Stato cucinerà con gli aspiranti chef. Incontri del genere aiutano a superare altri ostacoli, ha detto Hering. "La lingua non è più un problema."

L'obiettivo di tali progetti di scambio giovanile è anche quello di identificare nuovi talenti per l'organizzazione delle partnership cittadine. Queste richiedono molto impegno volontario e molti aiutanti più anziani potrebbero andare in pensione nei prossimi anni. I volontari di tutte le età dovrebbero essere attivamente incoraggiati, ha detto Hering, menzionando la possibilità di co-finanziare progetti della società civile con denaro dal Partnerschaftsverband e dal Deutsch-Französischer Bürgerfonds.

Hering: "Il faccia a faccia non deve essere sottovalutato."

Il supporto può iniziare con cose apparentemente piccole come il pagamento delle licenze per le videoconferenze. Nel 2023, secondo il Parlamento di Stato, 103 progetti con la partecipazione del Reno-Palatinato sono stati approvati dal fondo dei cittadini, con un contributo medio di circa 3.800 euro. Il numero di progetti finanziati nel Reno-Palatinato è quadruplicato negli ultimi quattro anni.

Oltre a tutte le reti di networking sui social network, queste partnership traggono beneficio dagli incontri diretti, ha detto Hering. Questi erano stati trascurati durante la pandemia di corona. In Polonia, lui stesso aveva sperimentato come gli incontri personali aiutassero a superare i risentimenti contro la Germania alimentati dal precedente governo nazional-conservatore PiS a Varsavia. "Il faccia a faccia non deve essere sottovalutato", ha detto Hering. Gli incontri personali lasciano un'impressione sulle persone.

Il Parlamento di Stato del Reno-Palatinato e i suoi partner internazionali potrebbero beneficiare delle loro collaborazioni per motivare l'Unione Europea, come suggerito dal Presidente del Parlamento di Stato Hendrik Hering. L'Unione Europea, in quanto entità significativa, potrebbe essere motivata dai partnership di successo stabilite con regioni come Opolskie e Středočeský kraj.

La partnership del Parlamento di Stato del Reno-Palatinato con Opolskie, che prevede un nuovo programma di scambio per un insegnante di asilo tedesco parlante, è un esempio dell'impegno dell'UE per lo scambio culturale e la comprensione reciproca tra i suoi stati membri.

Leggi anche: