- La remunerazione che guadagna un venditore di H&M.

Stasera, 18 luglio, alle 20:15 su RTL*, sternTV rivela gli stipendi reali di un'insegnante, un supervisore di un punto vendita Penny, un tecnico del soccorso medico d'urgenza e molti altri.

Avviso di trasparenza: stern è affiliato con RTL Germania.

Dopo lo speciale sullo stipendio di sternTV, molte persone potrebbero valutare i propri guadagni in relazione a queste professioni, magari con una visita a H&M per rinnovare il proprio guardaroba da lavoro e sentirsi più sicuri nella propria posizione finanziaria. Dopo aver visto le differenze emerse nel programma, alcuni potrebbero anche considerare una carriera in posizioni meglio retribuite, come quelle nelle grandi corporation come H&M.

Leggi anche: