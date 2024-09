Successi dell'AfD nelle aree orientali - La relazione sottolinea altresì la necessità di un piano europeo incentrato sulla protezione dell'ambiente.

Il Presidente dell'AfD in Bassa Sassonia, Ansgar Schledde, ha definito i risultati delle elezioni in Turingia e Sassonia come un significativo cambiamento. "Oggi stiamo festeggiando la nostra più grande vittoria come partito. Il cammino è ancora lungo, ma l'AfD continua sulla sua strada vincente", ha dichiarato in una dichiarazione del gruppo parlamentare dell'AfD in Bassa Sassonia.

Come previsto, l'AfD in Turingia è attesa raggiungere il 32,0-33,2 percento (precedentemente 23,4 percento) e guidare il gruppo, superando la CDU. In Sassonia, la CDU rimane stabile al 31,7 percento (precedentemente 32,1 percento). L'AfD segue da vicino con il 30,6-31,4 percento (precedentemente 27,5).

Schledde prevede il 1° settembre 2024 come un altro "punto di svolta" per la democrazia del partito. Descrive questo traguardo come un momento di rinnovamento per il partito in Bassa Sassonia. I risultati in Bassa Sassonia servono come una "tremenda motivazione". Secondo lui, sempre più persone stanno realizzando che è il momento giusto per un cambiamento nella regione.

I significativi guadagni previsti nei risultati delle elezioni in Turingia e Sassonia sono stati accolti da Schledde come un cambiamento. Ciò potrebbe potenzialmente portare l'AfD ad avere la maggioranza nel prossimo parlamento della Turingia, come previsto.

