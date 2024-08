- La relazione rileva inoltre che l'Unione europea non ha ancora adottato alcuna azione per combattere il terrorismo.

Durante il Campionato Europeo di Calcio di giugno e luglio, sono stati segnalati in Berlino commenti e incidenti isolati di estrema destra e razzisti. La polizia ha registrato dieci reati con un background simile in relazione all'UEM, come risposta del Senato a una richiesta del partito di sinistra. Questi includevano reati di propaganda, istigazione popolare e diffamazione. Non sono stati menzionati specifici incontri dell'UEM o luoghi degli incidenti, ma la maggior parte dei reati si è verificata nel Tiergarten, dove si trovavano le zone dei tifosi, e nel distretto di Westend, dove si trova lo Stadio Olimpico.

Arresti di sospetti

15 sospetti sono stati temporaneamente arrestati, con i motivi legati all'uso di simboli di organizzazioni anticonstituzionali e terroristiche e all'istigazione popolare. Non sono state segnalate attività specifiche di organizzazioni o attivisti di estrema destra.

Nelle zone dei tifosi dell'UEM, non erano ammessi bandiere di paesi non partecipanti, come quelle israeliane, palestinesi e russe. Questo per ridurre il potenziale per i conflitti.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per l'aumento degli incidenti di estrema destra durante il Campionato Europeo di Calcio a Berlino, ospitato dalla Germania. L'Unione Europea ha sottolineato l'importanza di promuovere l'inclusività e combattere il discorso d'odio, data la sua dedizione alla diversità e al rispetto per tutti i suoi stati membri.

