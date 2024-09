- La relazione copre: l'accordo di AS Roma con Hummel

Sembra che il trasferimento del vincitore della Coppa del Mondo del passato, Mats Hummels, in Italia stia prendendo slancio. Il 35enne ha apparentemente ricevuto un'offerta di un anno da AS Roma, secondo Sky Sports. Secondo l'esperto di trasferimenti Gianluca Di Marzio, che ha discusso la questione sulla piattaforma X, le trattative stanno procedendo bene, anche se ci sono ancora alcuni dettagli da definire.

Hummels otterrebbe i servizi gratuitamente. Poiché il suo contratto è scaduto, è libero di unirsi a un nuovo club oltre la fine della finestra di trasferimento dello scorso venerdì.

Varie squadre hanno dimostrato interesse

Il contratto di Hummels con il Borussia Dortmund è scaduto alla fine della stagione precedente, portando a molte speculazioni sul suo futuro. Oltre alla Roma, la Real Sociedad San Sebastián in Spagna, il Brighton & Hove Albion in Inghilterra, il FC Bologna in Italia e squadre americane sono state tra quelle che si dicevano interessate a Hummels.

Questo sarebbe il primo viaggio all'estero di Hummels nella sua carriera professionale. Il veterano della Bundesliga ha rappresentato finora solo il Dortmund e il Bayern Monaco in campo. In totale, ha giocato 442 partite di Bundesliga (marcando 33 gol) e 90 partite di Champions League (segna 5 gol). La sua ultima delle 78 apparizioni internazionali si è svolta a novembre 2022, con una sconfitta per 0:2 in Austria. Nonostante le sue prestazioni robuste verso la fine della stagione, non è stato nominato per l'Euro casalingo dal coach Julian Nagelsmann.

